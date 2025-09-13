Новини
Армани нареди империята му да бъде продадена 
Автор: Елиза Дечева 11:20
©
Джорджо Армани е наредил модната му империя да бъде продадена. Според завещанието му наследниците трябва да продадат 15% от Giorgio Armani SpA в рамките на 18 месеца на една от големите корпорации - LVMH, EssilorLuxottica или L'Oréal - или на компания с подобен статут, пише NEXTA. 

След това на купувача ще бъде позволено да увеличи дела си до контролен дял в рамките на три години.

Този ход е бил изненада, тъй като Армани винаги е защитавал независимостта на марката през целия си живот. Анализаторите оценяват компанията на 5-7 милиарда евро и смятат, че LVMH е най-вероятният партньор, като се има предвид опитът и личните връзки на Армани с Бернар Арно.

Окончателното решение ще бъде взето от фондация "Армани", семейството му и дългогодишния му партньор Лео Дел'Орко, който е управлявал бизнеса. Завещанието оставя отворен и алтернативен път: извеждане на модната къща чрез IPO.






ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
