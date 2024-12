Арнолд Шварценегер: Нямам търпение да споделя тази коледна радост с всеки един от вас

© Арнолд Шварценегер, познат като културист, политик и актьор, отново доказва, че може да се впише в различни роли. В предстоящия празничен филм “The Man With the Bag" той се превъплъщава в самия Дядо Коледа, добавяйки още една емблематична роля към впечатляващата си кариера.



"Дядо Коледа идва в града!" написа Шварценегер в своя Instagram профил във вторник. Той добави: "Нямам търпение да споделя тази коледна радост с всеки един от вас."



Шварценегер сподели снимка, на която позира заедно със своя колега Алън Ричсън. Двамата в момента снимат филма в Ню Йорк. На снимката актьорът е с буйна бяла брада и коса, облечен в червено вълнено палто върху коледен пуловер – класическа визия на добрия старец.



Историята на “The Man With the Bag", режисирана от Адам Шанкман, предлага свеж поглед към образа на Дядо Коледа. Филмът разказва как Дядо Коледа се обръща към "списъка на непослушните", за да намери бивш крадец, който да му помогне да си върне откраднатата магическа торба.



Това не е първата коледна роля на Шварценегер. През 1996 година той участва в комедийния филм “Коледата невъзможна" като отдаден баща, готов на всичко, за да се сдобие с популярна играчка за сина си – и всичко това, разбира се, с много хумор и празничен дух, пише "Факти".



“The Man With the Bag" ще бъде първата голяма роля на Шварценегер след участието му в екшън филма “Терминатор: Мрачна съдба" през 2019 година.



Със своята харизма и забележителна кариера, Арнолд Шварценегер със сигурност ще добави уникален чар към образа на Дядо Коледа. Предстоящият филм обещава да донесе коледно настроение и незабравимо приключение за зрителите по целия свят.