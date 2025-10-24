ЗАРЕЖДАНЕ...
Арън на Натали Трифонова направи 1 месец
©
"Един месец с теб“, написа щастливата майка във видеото.
Натали Трифонова стана майка за първи път в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.
В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка.
"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа русокосата красавица от Велико Търново и сподели кадри от своя специален ден, облечена в малка черна рокля.
Натали започва работа в bTV през 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T", тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др., като се превръща в едно от обичаните и разпознаваеми лица на медията, припомня Ladyzone.
Още по темата
/
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е страната на моите родители и аз я пазя дълбоко в сърцето си
23.10
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
22.10
Още от категорията
/
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса,...
22:24 / 23.10.2025
Смрадликата – природният антисептик, който препоръчват бабите и л...
22:15 / 23.10.2025
Силви Вартан е в България отново: България това съм аз. Това е ст...
21:28 / 23.10.2025
Повод за гордост! Българка стана "Мисис вселена 2025"
12:26 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.