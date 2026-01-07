Аспиринът е истинска панацея, хапче "за всичко“, известно със своите аналгетични и противовъзпалителни свойства. Използва се за понижаване на температурата, облекчаване на болка, лечение на треска, артрит, ревматизъм и много други заболявания.Проучванията показват, че ниските дози аспирин намаляват риска от смърт от инфаркт и риска от инсулт. Има и косвени доказателства, че това лекарство е ефективно за предотвратяване на колоректален рак, въпреки че учените не разбират напълно как работи това.Годишно се произвеждат 40 хиляди тона аспирин. Само в САЩ над 50 милиона души редовно приемат от 10 до 20 милиарда от тези таблетки. Това го прави едно от най-широко използваните лекарства в историята на медицината.Това, което обикновено се нарича аспирин, всъщност е съединението ацетилсалицилова киселина. А лекарства, приготвени от върба и други растения, богати на салицилати, са известни от древни времена. Те са описани на древни шумерски глинени плочки и в древноегипетския медицински папирус на Еберс, създаден около 1550 г. пр. н. е. Около 400 г. пр. н. е. Хипократ споменава употребата на салицилов чай за облекчаване на треска.Популярната марка "Аспирин“ е създадена от немската компания Bayer. Думата е базирана на името на друго растение – Spiraea ulmaria. От нея е получена и салицилова киселина. "А“ е добавено към четирите букви spir, за да се подчертае реакцията на ацетилиране на киселина. In в края е добавено просто за благозвучие.Аспиринът се счита за сравнително обикновено и безопасно лекарство. Не е чудно, че се предлага без рецепта. Но в действителност това лекарство може да причини сериозни вреди, ако се приема без консултация с лекар.Например аспиринът може да причини стомашно-чревно кървене, въпреки че таблетките имат специално покритие, предназначено да намали вредата. Това е логично: салициловата киселина дразни лигавиците.Освен това според експерти от Университета на Бъфало високите дози аспирин (8 до 12 таблетки на ден) могат да причинят шум в ушите и звънене (оркестърът да свири!), а салициловата киселина може да увреди вътрешното ухо.И накрая – това лекарство понякога причинява рядко, но много опасно състояние, наречено синдром на Рей, или бяло чернодробно заболяване, при деца и юноши на възраст от 4 до 12 години. То се характеризира с подуване на мозъка и бързо натрупване на мазнини в черния дроб, което води до кома и дори смърт.Синдромът на Рей се развива, когато вирусни трески – грип, морбили, варицела – се лекуват при деца с високи дози аспирин. Следователно аспиринът не трябва да се дава на пациенти под 16-годишна възраст, пише "Ретро".