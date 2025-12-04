Всяка пълнолуние е кулминация на дадена тема в живота ни. Темата на предстоящото пълнолуние е Близнаци – знак, свързан с комуникацията. Сега е времето да бъдем открити в комуникацията си с другите. Това каза астрологът Ивелина Рускова вс водещ Ася Александрова.Пълнолунието носи много напрежение в себе си, но е и момент на освобождение. "Може би ще ескалират много теми, свързани с нещата, които искаме да кажем и не сме успели досега – с близките, с приятелите, с любимия човек, на работното място. Сега ще дойде тази сила, тази енергия ще се активира. На моменти човек ще се чуди дали да каже всичко или отново да замълчи, но сякаш някакъв натиск ще дойде и ще каже: време е, трябва да изкажеш и да защитиш себе си и позицията си. Нещата, които задържаме, много често са неща, които знаем, че ще обидят отсрещния, но сега не трябва да премълчаваме“, обясни Рускова.Пълнолунието засяга всички зодии, особено силно – Близнаци, Стрелец, Дева и Риба.С намаляващата луна напрежението постепенно ще утихне. "Това е един процес, който изчиства и прави място на новото, което трябва да дойде. Всичко, което се случва, е за наше добро, само че го осъзнаваме на един по-късен етап. Всеки трябва да знае, че му се отваря един нов път, разрешава се някаква ситуация и идва мястото и времето за нещо ново“, допълни астрологът.