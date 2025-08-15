Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Астрономи откриха обект в космоса, различен от всичко виждано досега
Автор: Лора Димитрова 17:21Коментари (0)27
©
Изумително мощен мистериозен обект, открит в близка галактика и видим досега само в милиметровия радио диапазон, може да е съвсем нов астрофизичен обект, различен от всичко, което астрономите са виждали досега.

Обектът е наречен "Punctum“, произлизащ от латинското pūnctum, което означава "точка“.

"Извън сферата на свръхмасивните черни дупки , Punctum е наистина мощен обект“, каза ръководителят на изследването Елена Шабловинская от Instituto de Estudios Astrofísicos в Universidad Diego Portales пред Space.com.

Астрономите все още не знаят какъв е обекта – само че е малък, има изненадващо структурирано магнитно поле и в основата си излъчва интензивни количества енергия.

"Пунктум е удивително ярък – 10 000 до 100 000 пъти по-ярък от типичните магнетари, около 100 пъти по-ярък от микроквазарите и 10 до 100 пъти по-ярък от почти всяка известна свръхнова“, обясни Шабловинская.

Пунктум се намира в активната галактика NGC 4945, която е сравнително близък съсед на нашата галактика Млечен път, разположена на 11 милиона светлинни години от нас. Това е точно извън границите на Местната група галактики. Въпреки тази близост, тя не може да се види в оптична или рентгенова светлина, а само в милиметрови радио дължини на вълните. Това само задълбочава мистерията, въпреки че космическият телескоп Джеймс Уеб (JWST) все още не е наблюдавал обекта в близкия и средния инфрачервен спектър.

Какво би могло да бъде Пунктум?

Яркостта му е същата като по време на няколко наблюдения, извършени през 2023 г. Това означава, че не е изригване или някакъв друг вид преходно явление. Милиметровото вълново излъчване обикновено идва от студени обекти като млади протопланетни дискове и междузвездни молекулярни облаци. Въпреки това, много енергийни явления като квазари и пулсари също могат да произвеждат радиовълни чрез синхротронно лъчение, при което заредени частици, движещи се със скорост, близка до скоростта на светлината, се въртят спираловидно около линиите на магнитното поле и излъчват радиовълни.

Това, което знаем за Пунктум, е, че въз основа на това колко силно поляризирана е неговата милиметрова светлина, той трябва да притежава силно структурирано магнитно поле. Шабловинская смята, че това, което виждаме от Пунктум, е синхротронно лъчение. Обектите със силна поляризация са склонни да бъдат компактни обекти, защото по-големите обекти имат хаотични магнитни полета, които отмиват всякаква поляризация.

Екипът смята, че може би синхротронното лъчение се захранва от магнетар, който е силно магнитен пулсар. Въпреки че подреденото магнитно поле на магнетара отговаря на изискванията, магнетарите (и обикновените пулсари) са много по-слаби при милиметрови дължини на вълните, отколкото Punctum.

"В момента Punctum наистина се откроява – не се вписва в никоя известна категория“, заяви Шабловинская. "И честно казано, нищо подобно не се е появявало в предишни милиметрови изследвания, до голяма степен защото доскоро нямахме нищо толкова чувствително и с висока резолюция като ALMA.“

Съществува уговорката, че Пунктум може просто да е отклонение: екстремна версия на иначе познат обект, като например магнетар в необичайна среда или остатък от свръхнова, взаимодействащ с плътен материал. Засега обаче това са само предположения, лишени от подкрепящи доказателства. Напълно е възможно Пунктум наистина да е първият от нов вид астрофизичен обект, който не сме виждали преди, просто защото само ALMA може да ги открие.

В случая с Пунктум, той е 100 пъти по-слаб от активното ядро на NGC 4945, което се захранва от свръхмасивна черна дупка, хранеща се с падаща материя. Пунктум вероятно изобщо нямаше да бъде забелязан в данните от ALMA, ако не беше изключително силната му поляризация.

По-нататъшни наблюдения с ALMA със сигурност ще помогнат да се хвърли повече светлина върху това какъв обект е Punctum. Наблюденията, които откриха Punctum, всъщност бяха фокусирани върху яркото активно ядро на NGC 4945; просто съвпадение беше, че Punctum беше забелязан в зрителното поле. Бъдещи наблюдения с ALMA, насочени към Punctum, ще могат да достигнат много по-ниски нива на шум, без да се притесняват, че яркото ядро на галактиката ще бъде преекспонирано, а също така ще може да се наблюдава на различни честоти.

Най-голямата помощ би могла да дойде от JWST. Ако той може да види инфрачервен аналог, тогава по-голямата му резолюция би могла да помогне за идентифицирането на Punctum.

"Острата разделителна способност и широкият спектрален диапазон на JWST биха могли да помогнат да се разкрие дали емисията на Punctum е чисто синхротронна или включва прах или емисионни линии“, каза Шабловинская.

Всичко, което можем да кажем със сигурност, е, че астрономите имат истинска мистерия, която ги е озадачила.

"Punctum ни показва, че все още има много какво да се открие в милиметровото небе.“, заключи Шабловинская,






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: