Въпреки че персоналът на авиокомпаниите е обучен да се справя с извънредни ситуации, понякога е необходима професионална медицинска помощ.В тази връзка няколко здравословни състояния се считат за особено опасни за пътуване и полет и авиокомпаниите имат право да разпитват пътниците и, ако е необходимо, да не им позволят да се качат на самолета.Кога една авиокомпания може да каже "не“?Основната грижа на всяка авиокомпания е безопасността на всички пътници и екипаж. Това включва както очевидни случаи, като например пиянство или заразни болести, така и оценка на общото здравословно състояние на пътника, което може да наложи непланирано кацане.Авиокомпаниите също обръщат внимание на условията, които биха могли да се влошат по време на полет поради промени в налягането и условията в кабината.Кои състояния представляват най-голям риск?Тук има няколко състояния:- нестабилни сърдечни или белодробни състояния, които могат да се влошат на голяма надморска височина;- скорошна операция - въздухът на по-голяма надморска височина може да причини сериозни усложнения;- гипс на фрактура - ако не е поставен или изрязан правилно, за да позволи на тъканите да се разпространят, ниското налягане в самолета може да причини много болезнено подуване на ръцете или краката;- напреднала бременност - пътуването обикновено не се препоръчва след 28-та седмица от бременността поради възможността от преждевременно раждане.Имало е и случаи, в които на хора с болестта на Паркинсон е било отказано качване на борда.Лекарите обаче подчертават, че самото състояние не бива да е пречка за летене, пише Daily Mail."Важно е да пиете много течности по време на полет, за да избегнете дехидратация, което е особено важно, ако имате ниско кръвно налягане. Така че, ако екипажът знае, че имате болест на Паркинсон, те ще се погрижат редовно да ви се предлага напитка. Ето защо е изключително важно винаги да информирате персонала за всякакви медицински състояния преди качване на борда, за да са готови да помогнат, ако е необходимо“, заявява асоциацията.Видимите наранявания също могат да бъдат пречкаДруги препятствия, които могат да ви накарат да слезете от самолета, включват видими наранявания, както и привидно незначителни симптоми като упорита кашлица, диария, повръщане, грип или дори необичайно нестабилна походка.Евентуално заразно заболяване може да бъде опасно за другите пътници на борда.Ако смятате, че несправедливо ви е отказан достъп на борда, имате право да обжалвате. Обикновено първата стъпка е кореспонденция и открита комуникация с превозвача, което е най-добрият начин да се осигури безопасен и приятен полет.