© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един испански певец, който има продадени над 300 милиона албума на 14 езика и е издал 77 албума. По тази причина е със запазено място в Книгата на рекордите "Гинес“ като певец.Той е в първите 10 изпълнители с най-високи продажби за всички времена. Добива международна известност през 70-те и 80-те години на ХХ век, като изпълнител на романтични балади, неговият успех продължава, след като започва да изпълнява песни в нови музикални стилове. Познахте ли го? Става въпрос за Хулио Иглесиас. Той е роден на 23 септември 1943 година в Мадрид.



В началото на 60-те години, когато е студент по право в Мадрид, той за кратко играе футбол, на поста вратар за една от младежките формации на Реал (Мадрид). Претърпява катастрофа на 22 септември 1963 година, което преждевременно прекратява футболната му кариера. След инцидента той има смачкване на гръбначния стълб, и то в областта на шията. Гръбначният му мозък е много зле в продължение на три години. Лекуващите го лекари, изказват мнение, че той никога вече няма да ходи отново. Хулио обаче започва да се възстановява. Започва да свири на китара, като това е част от рехабилитацията му. Така след като възстановява здравето си, възобновява академичното си образование, и заминава за Англия. На Острова започва да изучава английски език, първо в Рамсгейт, а по-късно в езикова гимназия в Кеймбридж



През 1968 година Иглесиас печели първа награда в Международния фестивал за песен в Бенигорм, като скоро след това подписва първия си договор. Издава няколко забележителни албума - "Flor де Piel“ (1974 г., с Европейския хит "Мануела“), "El Амор“ (1975) и "Soy“ (1978). Той пее също и на френски език. Една от известните му песни на френски е "Је n'ai pas changé“.



През 1978 година добавя английски, френски, португалски, и немски езици, към репертоара си. През 1981 година издава албума "De Niña a Mujer“, като в него е включен първият хит на английски език – "Begin the Beguine“.



През 1984 година той издава "1100 Bel Air Place“, хитов албум, който му носи огромна популярност на англоезичните пазари. Хулио продава около 3 милиона плочи в САЩ, с първия сингъл "На всички момичета, които съм обичал“ (на английски език – To All the Girls I've Loved Before), който изпява в дует с американската музикална легенда Уили Нелсън. Този албум включва още и песента "Всичко за теб“ ("All of You“), записана в дует с Даяна Рос.



През 1985 година бащата на Хулио Иглесиас е отвлечен, но е намерен жив две седмици по-късно. Това подтиква певеца (разведен вече със съпругата си Изабел Прейслър), да се премести със семейството си в Маями.



Испанецът печели награда "Грами“ за "Най-добър Латино-поп албум“ през 1988 година, както и "Грами“ за албума "Un Hombre Solo“. Записва в дует със Стиви Уондър песента "My Love“.



През 90-те години, Хулио Иглесиас се завръща към първоначалното си испанско звучене в албума "Танго“ (1996), който е номиниран за "Грами“ "Най-добър Латинско поп-албум“ през 1998 година, но наградата е спечелена от автора на романси Луис Мигел. Същата година неговият син Енрике Иглесиас получава номинация "Най-добър дебютен албум“ за албума си "Vivir“, но губи от същия конкурент. Въпреки това "Vivir“ става златен и платинен в САЩ. Хулио Иглесиас има участия в над 5000 концерта на пет континента. Той е баща на 8 деца.