Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
Автор: Екип Ruse24.bg 11:35Коментари (1)73
© Инстаграм
Кралят на попфолка Азис направи неочаквано разкритие за бъдещето си – политиката е следващата му голяма цел.

"Имам още много време, преди да вляза в политиката, но със сигурност ще стане. На този етап няма да е, но естественият финал на кариерата ми ще е такъв. Не мога вечно да пея и да танцувам по сцените", призна певецът в популярен подкаст.

Васко уточни, че вече е получавал покани да стане депутат.

"С политиците говоря директно: "На мен ми се пее още, преди да ме вкарате в този водовъртеж", разказва той с усмивка.

Популярността на Азис очевидно е примамлива за властимащите.

"Не се плашат от мен, напротив – има такива, които смятат, че бих им помогнал. Това е заради етноса, който представлявам, и въздействието ми върху хората. Ако чрез мен циганските деца тръгнат на училище и интеграцията стане реалност, какво лошо има?", категоричен е изпълнителят.

Фолкзвездата дори очертава възможна позиция за себе си: "Мога да бъда министър на интеграцията. Как в чужбина има Министерство на щастието, а тук да няма на малцинствата?"

Азис е наясно, че и в парламента ще остане обект на подигравки, но това не го притеснява.

"Със сигурност ще бъда подценяван и осмиван – това не е ново за мен. Но скоро ще разберат силата ми, защото моят електорат е огромен“, заявява певецът, наричан от феновете "ромският славей".

Щом Слави стана дупетат, та Азис ли да не стане? Може и по-успешен да бъде.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
