Азис след сватбата: Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не чух
"Беше трогващо, беше любопитно за мен самия дори. За да видя как хора от администрацията приемат всичкото това нещо за изключително сериозна стъпка. Никъде не видях ехидна усмивка, подигравателен тон не чух. Просто тук в Америка, във Флорида е супер, супер често срещано и нормално. Знам, че вълнува много хора тази тема - кой е мъжът и кой е жената. Това е само при вас, при хетеросексуалните. Истината е, че и аз, може би, малко прибързах, малко от щастие, малко от адреналин, от ендорфин, от щастие. Разбираш ли? Когато човек e щастлив, иска да го сподели, но не искам да бъда притесняван“, коментира Азис пред bTV.
Още по темата
/
Семейството на Брус Уилис го отдели в друга къща: Трябва да направим това, което е най-безопасно за нашия човек
29.01
Преди 3 години Калин Терзийски прогнозира смъртта си на същата дата, на която в почина наистина
28.01
Някои ще спечелят: Годината на огнения кон – една от най-мощните комбинации в астрологичния цикъл
28.01
Драго Чая: Честно казано, не знаех какво да очаквам от тази среща, тъй като не си бяхме говорили и не се бяхме виждали
25.01
Още от категорията
/
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие, което е преживяла и какво я е принудило да се раздели с бащата на децата си
24.01
Принц Хари е на ръба
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Денис Никифоров: Позитивните емоции лекуват
16:03 / 28.01.2026
Еврото е във възход: Изявленията на Тръмп сринаха долара до четир...
12:00 / 28.01.2026
Георги Момчилов: Няма как "Евровизия" да не бъде политическо съби...
13:07 / 27.01.2026
Кои са най-честите грешки, които причиняват пожари?
11:20 / 27.01.2026
Интересен празник днес, гадаем какво ще бъде времето
08:39 / 27.01.2026
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.