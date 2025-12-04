Бащата на Меган Маркъл е по спешност в болница
©
81-годишният Томас Маркъл, който не поддържа връзка с дъщеря си и принц Хари, е бил откаран по спешност в болница във вторник. Той претърпял около тричасова операция в сряда и днес остава в интензивното отделение. Сега му предстои втора процедура за отстраняване на кръвен съсирек, пише Page Six.
Синът му Томас-младши каза: "Заведох татко в болница близо до дома ни и му направиха различни изследвания, а лекарите казаха, че животът му е в непосредствена опасност. Закараха ни с линейка, със пуснати сирени, до много по-голяма болница в центъра на града. Баща ми претърпя спешна операция. Бих помолил всички по света да мислят за него“.
61-годишната дъщеря на Томас, Саманта, каза, че според нея напрежението от последните няколко години е повлияло на баща ѝ и е увеличило неговата крехкост. Тя каза: "Той е силен мъж, но е преживял толкова много. Моля се да е достатъчно силен, за да преживее това“.
Томас Маркъл е в лошо здраве от години. Той претърпя два инфаркта в навечерието на сватбата на дъщеря си, което му попречи да се качи на самолет от дома си в Лос Анджелис до Лондон за събитието.
Още по темата
/
Той е новият Джеймс Бонд
03.12
Още от категорията
/
Весела Бабинова за реакцията на 5–годишната й дъщеря: Не искам повече да гледам, тук има лоши хора
22.11
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Здравословни супи за силен имунитет през сезона на гриповете и ви...
23:02 / 03.12.2025
Той е новият Джеймс Бонд
11:20 / 03.12.2025
Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
21:46 / 02.12.2025
Виктория с нова промяна, за да се хареса на мъжете
12:28 / 01.12.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:57 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
12:56 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.