|Баян вече е на сцената с Камелия
А всъщност, никога не е излишно човек да покаже на малкия си наследник своето работно място. Вероятно подобно е и желанието на Камелия - и ето защо виждаме Баян редом с майка си по време на нейно изпълнение.
Попфолк изпълнителката излиза на сцената, държейки в обятията своя син, когото представя пред публиката. Която изключително топло реагира на това решение. И не случайно – всичко се случва в родния град на Камелия, Чипровци. А у дома винаги ще те посрещнат най-добре.
"Най-голямото щастие е да пееш там, където си пораснал, с хората, които обичаш до себе си. Благодаря ви!“. Това е емоционалното послание, което певицата оставя към поредицата от снимки и видеа, споделени в социалните мрежи. На които виждаме как посреща Баян на сцената, как го взима на ръце и застава пред своите почитатели.
След това Баян заедно с баща си Цветин, седи пред музикалния пулт, а малко по-късно цялото семейство наблюдава зарята в небето над града.
Поводът Камелия да посети Чипровци е концертът, който изнася по случай Деня на Съединението, 6 септември. Но независимо от причината, със сигурност тя е щастлива да бъде в мястото, на което е израснала, заедно с най-любимите си хора.
През по-голямата част от изминалото лято, Камелия бе на брега на морето, заедно с Баян. Там двамата се отдаваха на безгрижни морски приключения. "Лято е… Нека ни е слънчево и хубаво“, написа тогава Камелия към част от снимките, които често споделяше в социалните мрежи, пише Ladyzone.
