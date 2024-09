Белослава: Дразнеше ме, защото ме разделяше от нея

© Известната българска певица Белослава, която в началото на август сподели за пръв път снимка на своята внучка, ще зарадва почитателите си с нова песен в началото на септември.



Песента носи заглавието I'll Be There for You и ще бъде представена официално през първите дни на месеца. Телевизионната премиера на видеоклипа към песента вече се състоя в "Тази събота и неделя“ по bTV.



С новия си проект Белослава продължава да демонстрира своята уникалност и способността да изразява чувствата си чрез подбрани тонове. Клипът към I'll Be There for You е заснет на кино лента в Гърция, което придава на видеото специална атмосфера и усещане за свобода – тема, която според Белослава е ключова за това хората да бъдат свързани един с друг.



Певицата избира да представи новата си песен и на фестивала "Аполония“ в Созопол – място, което за нея има особено значение. Белослава споделя, че за първи път посещава фестивала преди 25 години, когато е още дете. Тогава в него представление има майка й – актрисата Анета Сотирова.



"От много малка идвам тук с мама и татко“, спомня си тя за фестивала, отбелязвайки колко е благодарна за възможността да бъде близо до големите тогава имена на българската сцена.



Певицата си спомня и как, благодарение на майка си, е успяла да се срещне и да се запознае с хората, на които в онзи момент се възхищава. Тези ранни години с достъп до подобни събития формират у нея дълбока връзка с музиката и сцената.







"Дразнеше ме, защото ме разделяше от нея“, сподели Белослава за тогавашното присъствие на майка си на фестивала.



Певицата често се надява представленията на майка й да свършат час по-бързо и няма търпение Анета да слезе по-рано от сцената.



"Участията ѝ не значеха нищо за мен, в сравнение с това, което виждаше публиката“, призна певицата.



Днес Белослава гледа по различен начин на участията в различни фестивали, особено в "Аполония“ в Созопол, пише Ladyzone.bg. Тя е щастлива, че за пореден път може да се докосне до истинската магия на изкуството.