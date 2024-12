Бен Афлек продължава да се бори за щастието си

© Холивудската звезда Бен Афлек не се интересува от ходенето на срещи "в момента". Твърди се, че четири месеца след като Дженифър Лопес подаде молба за развод през август след 2-годишен брак, 52-годишният актьор е фокусиран върху работата си и не търси да намери отново любовта.







"В момента Бен няма интерес да се впуска в нова връзка. Разводът с Дженифър дори не е финализиран, но дори да беше, запознанствата просто не са на дневен ред", разказа вътрешен източник пред "New York Post".



Междувременно се съобщава, че бившата му съпруга Дженифър Гарнър го е "окуражавала" да работи върху брака си с изпълнителката на хита "On The Floor". 52-годишната звезда от филма "Събудих се на 30" беше сгодена за Бен от 2005 до 2018 г. Източник наскоро разказа за съвета на Гарнър към Афлек, преди той да се раздели с певицата:



"Когато нещата между Бен и Дженифър (Лопес) започнаха да буксуват, Джен много подкрепяше връзката им и насърчаваше Бен да работи върху брака им".



Той обясни, че Дженифър няма "никакъв проблем" с Джей Ло, като добави:



"В крайна сметка тя просто иска Бен да бъде щастлив", цитира източника БГНЕС.