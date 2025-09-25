ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бен Афлек продължава да влудява Дженифър Лопес
Продуцентската компания на Афлек подкрепи филма на Лопес "Unstoppable" и участва и в предстоящия ѝ музикален филм "Kiss of the Spider Woman". С предстоящи големи промоционални ангажименти, двамата неизбежно ще се срещнат отново.
Според източници, цитирани от "Radar Online", Бен Афлек е прекъснал до голяма степен директния контакт с Лопес след развода. "Тя спря да му оставя съобщения или SMS-и, защото той никога не отговаря", обяснява източникът. "Това е толкова унизително и грубо." Източникът добавя, че Лопес се е опитала да се свърже с Афлек на рождения му ден, но не е получила почти никакъв отговор.
"От време на време Бен ѝ отговаря с минимум думи или с "лайк" на някой от въпросите ѝ, но в 99,9% от случаите всичко се урежда от адвокатите или асистентите му", твърди източникът.
Разпадането на комуникацията се усложнява от незавършени дела. Двамата все още са в процес на продажба на имота си в Беверли Хилс на стойност 68 милиона долара, а предстоящата им промоционална работа за "Целувката на жената паяк" ще изисква от тях да се представят като единен фронт пред обществеността.
За Лопес липсата на сътрудничество е била досадна. "Това влудява Джей Ло", каза източникът. Афлек е избягвал да подхранва спекулациите в интервюта. В разговор за GQ през март той описа раздялата като чиста и уважителна, подчертавайки, че около нея "няма скандал, няма сапунена опера, няма интриги". "Имам само уважение", каза той за Лопес.
Въпреки това източници предполагат, че решението му да поддържа дистанция в отношенията им отразява желанието му да запази разстояние в личния си живот, дори когато професионалните му ангажименти налагат спорадично сътрудничество. С предстоящи сделки с недвижими имоти и излизането на голям филм на хоризонта, въпросът е дали бившата двойка ще успее да запази тази граница под светлината на прожекторите на подновената публичност, пише "Marca".
