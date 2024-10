Бен Афлек се върна при бившата Дженифър, но не Лопес

© Бен Афлек, Дженифър Гарнър и Дженифър Лопес бяха заедно, тъй като присъстваха на едно и също събитие този уикенд. Бен и Джен Гарнър пристигнаха заедно на събитието в Брентууд на 18 октомври, докато Джей Ло дойде отделно.



На снимките, направени извън събитието, Фин Афлек придружи 52-годишния Бен и 52-годишната Джен, докато към 55-годишната Джей Ло се присъединиха детето ѝ Еме и някои други гости. Актьорът от "Арго“ и актрисата от "13 Going on 30“ бяха облечени в дънки и сака за излизането, докато Джей Ло зашеметяваше с гащеризон и токчета.



В момента Бен и изпълнителката на "On the Floor“ са в процес на финализиране на развода си, след като тя подаде молба за прекратяване на двугодишния им брак на 20 август. В молбата си за развод Джей Ло посочва като дата на раздялата на двойката 26 април, по-малко от две години след като завързаха възела през юли 2022 г.



Отчуждената двойка се бори да продаде имението за 68 млн. долара, което закупиха заедно по време на брака си.