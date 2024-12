Безпаричие върна известен холивудски актьор обратно в киното

© Холивудска звезда се беше заклела никога повече да не застане пред камера във филм, но не се получи.



Липсата на пари връща Джим Кери в киното.



62-годишният актьор каза през 2022 г., че няма да прави повече филми, твърдейки, че Sonic 2 е последният му проект. Сега обаче се върна в света на киното.



На червения килим в Лондон за "Таралежът Соник 3“ актьорът Джим Кери разкри причината за завръщането си във франчайза на Соник: "Купих много неща и имам нужда от парите“



Той влезе във филма Sonic the Hedgehog 3, след като преди това обяви, че се пенсионира



През февруари 2024 беше разкрито, че звездата, за която се смята, че струва £160 милиона, ще снима заедно с Бен Шварц, Идрис Елба , Киану Рийвс и Колийн О'Шонеси.



В предишно свое интервю Джим Кери каза, че ще се върне в киното, само ако има сценарий, написан от ангели със златно мастило. Тази негова категоричност е атакувана от журналисти от Асошиейтед прес, които го притиснаха с въпроса такъв ли е сценарият, пхо който сега ще играе.



"Това може да е хипербола, да. Върнах се в тази вселена, защото трябва да играя гений, което е малко задължаващо. И знаете ли, купих много неща и имам нужда от парите, честно казано.“



Джим Кери е известен с ролите си в "Маската“, "Гринч“ и "Тъп и по-глупав“.



"Наистина харесвам спокойния си живот и наистина обичам да рисувам и наистина обичам духовния си живот и се чувствам като – и това е нещо, което никога няма да чуете друга знаменитост да казва – имам достатъчно. Направих достатъчно. Аз съм си достатъчен."



Американският смешник вдъхва живот на синия таралеж Соник с невероятния си комичен талант и невероятен глас.



Липсата на пари обаче, което е в основата на връщането му в киното, пролича още през 2023 година, когато Джим пусна на пазара невероятното си имение.



През май тази година Джим намали цената на имението си в Лос Анджелис за трети път, откакто обяви имота за продажба повече от година по-рано.



Комикът живее в дома от 12 700 кв. (близо 1200 кв.м) фута повече от 30 години и за първи път пусна дома си на пазара с цена от колосалните 28,9 милиона долара през февруари 2023 г.



Два месеца след като обяви имота, той намали цената до 27 милиона долара, а през октомври 2023 г. намали това число до 24 милиона долара .



А през май 2024 г. актьорът от "Шоуто на Труман“ намали цената до 21,9 милиона долара – с което общата отстъпка достигна 7 милиона долара.



Въпреки огромното намаление на цената, имението, което той купи преди три десетилетия за 3,8 милиона долара, все още ще носи значителна печалба.



Той закупи пищното имение, което се гордее с тенис корт и инфрачервена сауна, през 1994 г.



Когато за първи път обяви дома си за продажба през февруари, той каза пред New York Post, че е готов за "промени“ в живота си.



"В продължение на три десетилетия това беше убежище за мен, но сега не прекарвам много време там и искам някой друг да му се наслаждава като мен“, каза той.



Преди това той каза пред The ​​Wall Street Journal, че къщата е била "място на очарование и вдъхновение“ за него в продължение на повече от "30 много творчески и проспериращи години“.



"Всяка вечер совите ми пееха приспивни песни и всяка сутрин отпивах от чашата си с уиски с ястребите и колибритата под огромен бор“, каза той.



Еднофамилният едноетажен дом се намира в луксозния квартал Брентууд в Лос Анджелис и разполага с пет спални, шест огромни бани и три по-малки къпални.



Звездата от "Маската" собичаше да играе на тенис на корт в двора си, да плува в басейна с водопад и да медитира на открита платформа на върха на дърветата в просторния имот, който обхваща над два акра.



Сега обаче е ясно защо Джим Кери трябваше да запретне ръкави и да влезе в новия кинопроект, защото дори и да си холивудска звезда, всичко се купува с пари, пише "Телеграф".