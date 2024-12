Бил Гейтс произвежда пържените картофки за McDonald's?

© Основателят на Microsoft Бил Гейтс е един от най-влиятелните бизнес лидери на нашето време. Стана ясно обаче, че все още има факти за магната, които не са популярни.



Според информация в книгата, цитирана от Business Insider, ферма за картофи, собственост на Гейтс, произвежда картофи за веригата McDonald's.



В книгата си Дас пише, че Гейтс има селскостопански екип, който се занимава с неговите инвестиции във фермаta. Земята му произвежда моркови, царевица - и част от картофите, които McDonald's използва.



Земеделската земя е разположена в няколко щата, а Бил Гейтс е похарчил милиони долари.



"Инвестирах в тези ферми, за да ги направя по-продуктивни и да създам повече работни места“, каза Гейтс в Reddit Ask Me Anything през 2023 г. "Няма включена някаква грандиозна схема – всъщност всички тези решения се вземат от професионален инвестиционен екип.", пише businessnovinite.bg.