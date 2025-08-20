ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Биляна Фурнаджиева, преводач: Книгата "Три коня" на Ери Де Лука вече е и на български език
"Когато разбрах, че Ери никога не е бил превеждан на български език, в мен се зароди порив да бъда тази, която ще промени това. Имах възможността да срещна автора лично на литературни срещи около негови книги в Париж. Моментът, в който успях да се запозная с него и да си поговорим лично беше през октомври 2023 година. Попитах го дали някога някои го е превеждал на български език и има ли читатели от България. Ери отговори отрицателно и на двата въпроса. Приятна беше изненадата, когато ме попита как се казвам. Отбеляза, че името ми – Биляна звучи много сериозно и изрази надежда един ден да бъдем на една и съща корица на книга. Години по-късно това се случи“, разказа Фурнаджиева.
Българската премиера на книгата "Три коня“ ще е на 20-ти август от 18:30 часа в арт пространство за културни събития Каса Либри. Произведението е написано в стегнат, но изразителен стил, с библейски препратки и символни алюзии. Топва е роман за любов, за битки, за екзистенциалните избори и за ролята на съдбата в човешкия живот.
Преводачката разказа и повече за личността на Ери Де Лука. Той е роден в Неапол през 1950 година. Той е един от най-популярните съвременни писатели. Книгата му "Три коня“ е издадена за първи път през 1999г. България си превод се случва 26 години след това.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: