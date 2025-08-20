Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Биляна Фурнаджиева, преводач: Книгата "Три коня" на Ери Де Лука вече е и на български език
Автор: Биляна Бозинарева 13:16Коментари (0)49
© Фокус
виж галерията
Книгата "Три коня“ на Ери Де Лука вече е и на български език. Това съобщи преводача Биляна Фурнаджиева в предаването "Приказките от днес“ на Радио Фокус.

"Когато разбрах, че Ери никога не е бил превеждан на български език, в мен се зароди порив да бъда тази, която ще промени това. Имах възможността да срещна автора лично на литературни срещи около негови книги в Париж. Моментът, в който успях да се запозная с него и да си поговорим лично беше през октомври 2023 година. Попитах го дали някога някои го е превеждал на български език и има ли читатели от България. Ери отговори отрицателно и на двата въпроса. Приятна беше изненадата, когато ме попита как се казвам. Отбеляза, че името ми – Биляна звучи много сериозно и изрази надежда един ден да бъдем на една и съща корица на книга. Години по-късно това се случи“, разказа Фурнаджиева.

Българската премиера на книгата "Три коня“ ще е на 20-ти август от 18:30 часа в арт пространство за културни събития Каса Либри. Произведението е написано в стегнат, но изразителен стил, с библейски препратки и символни алюзии. Топва е роман за любов, за битки, за екзистенциалните избори и за ролята на съдбата в човешкия живот.

Преводачката разказа и повече за личността на Ери Де Лука. Той е роден в Неапол през 1950 година. Той е един от най-популярните съвременни писатели. Книгата му "Три коня“ е издадена за първи път през 1999г. България си превод се случва 26 години след това.

Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
14:02 / 18.08.2025
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
След тежката катастрофа в София: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
14:00 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:05 / 18.08.2025
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
10:05 / 18.08.2025
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?
09:12 / 18.08.2025
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
Милен Керемедчиев: Тръмп усети от първа ръка какво е да преговаряш с Путин
11:08 / 18.08.2025
Актуални теми
Туризъм
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Ковид заболявания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: