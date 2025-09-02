Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората просто трябва да се научат да рискуват малко повече

© Никога само изкуствен интелект не може да бъде резултативен по начина, по който ни се иска. Но задължително комбинацията между опитни програмисти и изкуствен интелект дават възможно най-добрия резултат. Така възниква и платформата, която комбинира интересни възможности за изграждане и презентиране на личен, корпоративен и емплоер брандинг чрез сторителинга за кариерна философия, опит и вдъхновение. Това каза в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“ създателят на кариерната медия careerdailynews.com, базирана на изкуствения интелект Бисер Кунчев.



Винаги има какво да се научи от по-младите, от средната и от по-сериозната напреднала възраст, посочи той. "В платформата давам думата на хора от всякакви поколения, именно защото ми е интересно кой как мисли в различните години, в различните индустрии включително. Целта на платформата е да се превърне в Motivation Learning Hub, за нещо, което да е една онлайн книга, която трупа съдържание, всеки ден нови страници, и след 5 години да е интересно за четене. Хората, които са в по-сериозна и напреднала възраст и с повече опит, имат много какво повече да разкажат,“ посочи той.



По думите му кариерното развитие и дълголетието стават все по-актуална тема, като опитът е ценен ресурс, защото носи перспективи, устойчивост при трудни ситуации. В същото време младостта дава смелост за експерименти и свежи идеи. "Истината винаги е някъде по средата – хората просто трябва да се научат да рискуват малко повече, да са малко по-наблюдателни, по-любопитни, да натрупват повече знания, които са актуални към днешна дата,“ каза той и допълни, че могат да се откроят няколко важни тенденции от направените интервюта в платформата: на първо място хората вече поставят личното си здраве, за да бъдат продуктивни на работното място и в личната среда. На второ място поставят семейството си, което според него говори за завръщането на стойността и важността на семейните ценности. "И чак тогава вече идва доброто настроение на работа. Там вече е важно да умееш да рискуваш повече,“ каза той, като посъветва винаги човек да се оглежда да по-добри възможности.



Кунчев е категоричен е емоционалната интелигентност е абсолютният точен, ясен ключ към развитието на всеки един от нас във всякакъв тип на взаимоотношения – и в лични, и в работни. Когато сме емоционално интелигентни, можем да спечелим много, оцелявайки момента, в който да реагираме правилно. "Защото именно неправилните реакции с недобрата емоционална интелигентност лишават много хора от развитие и в личния, и в корпоративния свят.“



Според него зрелите специалисти 50+ не трябва да спират да учат. Човек трябва да е малко по-активен и любознателен, да се възползва от въпросните приложения за изкуствен интелект и да се ориентира към най-добрите компании, които в момента биха надградили неговите знания и познания, за да може той да се реализира все по-добре в сферата, в която работи и да получи допълнителни знания.



"Гледайки при мен какво се случва с изграждането на Career Daily News, виждам, че сега беше най-подходящия момент, в който аз да мога да изградя такава една медия. Защото всичко това, което се случва в медията, съм минал през него в различни направления, в различни компании и съм видял какво е липсвало на бизнеса, какво е важното за потребителите включително, тъй като от двете страни стоят потребителите и бизнесът, който захранва платформата с интересно съдържане за всичко това, което тя предлага. И за мен, ако аз нямах този опит натрупан в годините, той трудно би могъл да се случи в едни по-ранни години. Защото за да е със същата стойност, която е в момента, честно казано, искрено се съмнявам до 30 да мога да натрупам този опит, който съм натрупал до момента. Така че моето заключение е: да, възрастта има огромно значение.“