Шоуто "Като две капки вода" е още на старта си, но от първата му вечер в ефир станаха ясни участниците с най-големи шансове за победа. Това са Даниел Пеев-Дънди и откритието от "Пееш или лъжеш" – израсналият в дом за сираци Виктор Тодоров. От сега изглежда сигурно, че един от тях е и най-вероятният победител на финала на новия, 14-и сезон, който тръгна миналия понеделник и се очаква да приключи на 18 май.Дънди и Виктор влизат в директна борба за първото място, а състезанието между останалите, освен ако не стане чудо, най-вероятно ще е за третата и четвъртата позиция във финалното класиране. Преди появата на двамата артисти на сцената на "Капките" миналия понеделник нещата изглеждаха ясни – Иво Димчев, Алекс Раева и Борис Христов от 8-ия сезон на "Гласът на България" бяха фаворитите за вечерта.Дънди обаче като предпоследен участник удари в десетката с безупречна имитация на Робърт Плант и точно когато зрителите мислеха, че няма накъде повече да се градира в образите, на сцената излезе никому неизвестният младеж от "Пееш или лъжеш" Виктор Тодоров с парче на Принс. Той развълнува с личната си история на изоставено от майка си момче, успяло само да изгради живота и щастието си (за трудната му съдба четете на стр. 24 в този брой на "Уикенд"), а като артист се оказа истински звяр и изяде конкуренцията още с първите ноти от изпълнението си. Виктор беше фаворит и на журито, и на зрителите, и на менторите. Дънди се нареди след него, а трети остана Иво Димчев. Смята се, че първите двама и занапред ще продължават да се "гонят" и на финала конкуренцията за победа ще е между тях.Виктор моментално стана симпатичен заради тежката си съдба, но без качествата си като артист би останал под чертата. Той има талант и умения и като певец, и като танцьор, така че ще може да се представи добре във всякакви парчета. Проблем, както обикновено при мъжете, ще е да имитира женските образи, но със същия проблем се сблъскват и останалите представители на силния пол в състезанието, както и жените – с мъжките образи. Така че Виктор от сега е с крачка пред конкуренцията си, благодарение на уменията си и като певец, и като танцьор, че даже и като инструменталист.Дънди пък открай време е любимец на масовата публика, която го харесва и пълен, и слаб, и с брада, и без брада, и в "Черешката на тортата", и в "Хелс Китчън", и в "Съни Бийч". Силен в комедията, той би могъл да е "новият Геро" в "Капките". Между двамата има много общо – бяха пълни, но отслабнаха, имат ярък комедиен талант, водещият е от Русе, а Пеев – от Варна, така че и акцентът, с който говорят, е сходен.Най-вероятно Дънди ще повтори най-малко успеха на Геро от участието му в сезон 4 на шоуто през 2026г. – преди да стане водещ. Тогава той се класира втори, като до последно се бори за първото място с колегата си Калин Врачански. Врачански го победи със съвсем малко. Сега се очаква Дънди да се бори по същия начин с Виктор и не се знае кой ще излезе победител. Актьорът обаче има проблем с танците.Преди две години в "Денсинг старс" той показа, че не е от най-пластичните, нито от най-ритмичните. Въпреки това стигна доста напред в състезанието, защото публиката редовно го спасяваше с гласовете си. А на финала на "Капките" победителят се определя само с гласуване на публиката.Въпреки че в момента изглежда, че първите две места са резервирани за Дънди и Виктор, все още има много време до финала, а Иво Димчев също представя много ярка заявка за силно участие. Ексцентричният артист в продължение на няколко поредни години даваше ясни знаци, че има желание да се пробва в "Капките", пускайки красноречиви постове в социалните мрежи. Това най-после се случи и дори хомофобите признаха, че направи забележителна имитация на Том Джоунс в първото предаване от сезона. Димчев се класира на трето място за вечерта, но много зрители отбелязват, че за тях е бил победител. Всъщност борбата беше много жестока, а силите – изравнени. Димчев има качества и за победа, но не е ясно дали ще има желание да се бори за нея докрай. През годините той е доказвал, че от време на време се отегчава от неща, с които се занимава. Тогава просто се отказва и сменя заниманието. Ако му омръзне от "Капките", вероятно ще започне да отбива номера с образите си просто защото няма как да се откаже – ще дължи неустойки. Ако обаче се амбицира, има качества да сложи всички други в малкия си джоб.Борис Христов и Алекс Раева също тръгнаха с високо зрителско одобрение, но една от най-талантливите и награждавани актриси у нас не може да се похвали със същото. Това е Весела Бабинова. На старта на шоуто тя реши да влезе в имитация на Шакира, която й се получи малко като пародия. Омразата, с която я заляха в социалните мрежи, не беше заслужена. Много зрителки я обявиха за грозна, бездарна и вулгарна, обвинявайки я, че е в шоуто, благодарение на връзките на мъжа си – победителят от сезон 12 Владимир Зомбори. Това не е вярно и със сигурност се дължи на най-обикновена завист – заради мъжа й, по когото много зрителки въздишат. Весела ще трябва доста да се постарае, за да излезе от калта, с която я заляха първата вечер. Тя ще разчита на подкрепа от Зомбори. "Ти си боец! Вярвам в теб и те обичам безкрайно!", коментира той в социалните мрежи по адрес на талантливата си съпруга, пише HotArena.От Емилия, Симона и Пламена не се очаква кой знае какво, макар че изненадите винаги са възможни.