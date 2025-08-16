Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бивш Ерген: Такова нещо не е правено досега в България!
Автор: Екип Ruse24.bg 12:12Коментари (0)92
©
Пианистът Евгени Генчев гостува в студиото bTV, за да сподели подробности около новия си проект "Валсът на розите“, в който си партнира с актьора Мариус Куркински. Предстоящите концерти ще се проведат в Пловдив, Варна и Бургас. Освен музикалното си творчество, Евгени с вълнение коментира и най-актуалните събития през последните дни, свързани с тежките катастрофи и жертвите по пътищата.

"Разбирам вълнението на младите шофьори, но всеки трябва да си знае лимита“ – категоричен е музикантът. Самият той също се вълнувал много, когато взел книжка и три дни не спирал да шофира, но винаги е постъпвал отговорно.

Обратно към музиката - един театрален спектакъл, който събужда сетивата

Генчев ще направи своята премиера на "Валсът на розите“ в Пловдив, където ще се качи на сцената с Мариус Куркински.

"За мен е изключително вълнение, защото нещо такова не е правено досега. То не е само музика, а е цял театрален спектакъл. Чувствам се привилегирован, че ще деля една сцена с Мариус Куркински“, споделя Евгени Генчев.

"Винаги стремежът е да изразиш себе си по възможно най-автентичния начин.“ Той споделя още, че от малък усеща музиката като един емоционален отдушник.

Концертите на Евгени започват на 18 август в Пловдив, а неговото музикално пътешествие продължава с пълна сила в градовете Бургас на 22-ри август и на 26-ти във Варна.

Още по темата: общо новини по темата: 4954
15.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
07.08.2025 »
06.08.2025 »
04.08.2025 »
предишна страница [ 1/826 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
16:46 / 14.08.2025
Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
17:19 / 14.08.2025
Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг
Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг
10:37 / 14.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Задържаха група за отвличания
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: