ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бивш Ерген: Такова нещо не е правено досега в България!
"Разбирам вълнението на младите шофьори, но всеки трябва да си знае лимита“ – категоричен е музикантът. Самият той също се вълнувал много, когато взел книжка и три дни не спирал да шофира, но винаги е постъпвал отговорно.
Обратно към музиката - един театрален спектакъл, който събужда сетивата
Генчев ще направи своята премиера на "Валсът на розите“ в Пловдив, където ще се качи на сцената с Мариус Куркински.
"За мен е изключително вълнение, защото нещо такова не е правено досега. То не е само музика, а е цял театрален спектакъл. Чувствам се привилегирован, че ще деля една сцена с Мариус Куркински“, споделя Евгени Генчев.
"Винаги стремежът е да изразиш себе си по възможно най-автентичния начин.“ Той споделя още, че от малък усеща музиката като един емоционален отдушник.
Концертите на Евгени започват на 18 август в Пловдив, а неговото музикално пътешествие продължава с пълна сила в градовете Бургас на 22-ри август и на 26-ти във Варна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4954
|предишна страница [ 1/826 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: