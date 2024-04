Бивш футболист отново намери любовта

© Aктьорът и бивш футболист Вини Джоунс отново намери любовта – пет години след смъртта на съпругата му Таня.



Той се е влюбил в личната си асистентка Ема Форд, докато снимали телевизионното си шоу Vinnie Jones In The Country.



Негови приятели споделиха, че Вини бил върнат отново към живота от Ема, която нежно наричал "блонди". В предаването Ема помага на Вини да управлява фермата си в Петуърт, Западен Съсекс.



"Връзката на Вини и Ема започна като чисто работно приятелство, преди да се развие в нещо повече. Те не бързат и просто приемат всеки ден както идва. Ема върна светлината в очите на Вини и очевидно го прави много щастлив. Те си пасват страхотно и всички, които ги познават, бяха развълнувани, когато станаха двойка“, каза източник, предаде The Sun.



Преди това Ема е работила като помощник на рокаджията от The Clash Мик Джоунс и се завърнала в Обединеното кралство след години, прекарани в Лос Анджелис, предава "Телеграф".



Преди време Джоунс беше споделял, че никога няма да бъде с друга жена след смъртта на жена си таня от рак на 53-годишна възраст през 2019 г.



Те бяха заедно 27 години, от които 25 женени. Двамата имат един син Арън на 33 години.