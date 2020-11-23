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|Áèâøàòà æåíà íà ïðåìèåðà Áîðèñîâ âïå÷àòëÿâà ñ âèçèÿ è ôèãóðà
Ôîòîãðàôèòå íà "Óèêåíä" íåâåäíúæ ñà çàñíåìàëè Öâåòåëèíà ñ ëþáèìàòà é áîëîíêà. Áèâøàòà ïîëîâèíêà íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ å òîëêîâà ïðèâúðçàíà êúì ëþáèìîòî ñè æèâîòèí÷å, ÷å íèêîãà íå ñå ðàçäåëÿ ñ íåãî è îáèêíîâåíî ãî íîñè íà ðúöå. Îíçè äåí Áîðèñëàâîâà îòíîâî áå ñúñ ñâîÿòà êúäðàâà ëþáèìêà. Ãëàâíàòà àêöèîíåðêà è ïðåäñåäàòåëêà íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò íà Áúëãàðî-àìåðèêàíñêà êðåäèòíà áàíêà êðà÷åøå çàáúðçàíî êúì îôèñà ñè íà óë. "Ñëàâÿíñêà", ãóøíàëà íåæíî êó÷åíöåòî ñè.
Ïðåç ñåïòåìâðè Áîðèñëàâîâà îòïðàçíóâà 62-èÿ ñè ðîæäåí äåí, íî íå èçãëåæäà íà ïîâå÷å îò 40. Òÿ äîðè íÿìà íóæäà äà ñëàãà ãðèì çà ðàçêðàñÿâàíå. Íå ñàìî îòñúñòâèåòî íà ìàêèàæ âúðõó ëèöåòî é âïå÷àòëè çàñíåëèòå ÿ ïàïàðàöè íà "Óèêåíä", íî è ñòðîéíàòà é êàòî íà ìàíåêåíêà ôèãóðà.
Ïðåäè âðåìå áÿëîòî é êó÷åíöå ñå îêàçà ãîëÿìàòà àòðàêöèÿ íà îòêðèâàíåòî íà êëîí íà Áúëãàðî-àìåðèêàíñêàòà áàíêà â ãðàäà ïîä òåïåòàòà. Ñëåä ñúáèòèåòî êðåõêàòà áðþíåòêà äàäå ãðúá íà ïðîòîêîëà è ïðåêàðà ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ëúñêàâèÿ êîêòåéë â êîìïàíèÿòà íà íàé-âåðíèÿ ñè äðóãàð è ñòðàæ – êó÷åíöåòî. Òî íå ñå îòäåëè íèòî çà ìèã îò èçâåñòíàòà ñè ñòîïàíêà è ñòàíà çâåçäàòà íà âå÷åðòà. Áîëîíêàòà áåç êàïêà ñâÿí ñå êà÷è íà ìàñàòà è ïîäÿäå ñòîïàíêàòà ñè. Ïðèñúñòâàùè íà ñúáèòèåòî ñïîäåëèõà, ÷å ÷åòèðèíîãèÿò ñëàäóð å îïèòàë îò ñèíüîòî ñèðåíå, õàïêèòå ñ ÷åðåí õàéâåð, áÿë àìóð è äðóãè âêóñîòèéêè.
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