Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бившите не спират да мислят за него
Автор: Екип Ruse24.bg 15:48Коментари (0)48
©
Звездата от "Приятели" Дженифър Анистън сподели, че тя и колежката ѝ Гуинет Полтроу все още обсъждат общия си бивш партньор Брад Пит, давайки рядък поглед към личните отношения между холивудските звезди. Полтроу и Пит бяха сгодени за няколко месеца през 1996–1997 г., а по-късно той беше женен за Анистън от 2000 до 2005 г.

В интервю за Vanity Fair Анистън бе попитана дали с близката си приятелка Полтроу говорят за бившия си. "О, разбира се. Как да не говорим? Ние сме момичета", отговори тя.

Все пак, двете актриси обменят "повече съвети за здраве, отколкото клюки". И двете са известни с вниманието си към здравословния начин на живот, а Анистън казва: "Винаги си разменяме съвети – "Какво правиш за това?", "А за онова?", "Имаш ли нов лекар за този проблем?"

Актрисата определи раздялата си с Пит преди 20 години като "много уязвим период" и добави с ирония: "Парадоксално, присъствах на годежното парти на нея (Полтроу) и Брад."

Двете се запознали през 1996 г., когато Полтроу и Дейвид Шуимър, колега на Анистън от Приятели, снимали филма The Pallbearer, припомня БГНЕС.

Тайният любовен живот на Анистън

Припомняме, че от известно време в публичното пространство се говори, че в момента Анистън е заедно с хипнотизиращия гуру Джим Къртис. Актрисата обаче предпочита да не споделя подробности за личния си живот и лаконично отговаря на въпроси за романтичната си връзка.

Още по темата: общо новини по темата: 438
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/73 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
Владимир Иванов: Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове
13:40 / 11.08.2025
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
Приятелите на Тодор Славков: Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си
09:02 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
10:34 / 11.08.2025
Актуални теми
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: