Бившият на Михаела Маринова с уникално предложение за брак
Капитанът на футболния Пирин – Благоевград, който бе бивш на певицата Михаела Маринова, предложи брак на новата си изгора Ани, видя "Телеграф“.

Александър Дюлгеров показа серия от снимки как прави предложение на Ани Христова и тя се разтапя от романтичното настроение.

Предложението е направено на морския бряг и на него с големи светещи букви на английски е изписано питане дали ще се омъжи за него - Marry me. Но преди да стигне до буквите, Ани е трябвало да измине път, постлан с килими и безброй много свещи и цветя. Разкошен букет и прекрасен пръстен с диаманти е получила Ани, след като е отговорила положително на въпроса за брака.

Само няколко дни по-рано Михаела Маринова пусна клип и няколко снимки, на които певицата е с друг мъж. Самата певица обяви това с песента "100 мечти". Някои фенове обаче се питат дали нейният годеж не e само пиар акция, a всъщност да не води към олтара. Други пък твърдят, че времето ще покаже.

Дюлгеров се загаджи с Маринова, когато риташе за ЦСКА, a след това се върна в Пирин.

Двамата изглеждаха много щастливи и светските хроникьори очакваха едва ли не всеки момент да се оженят. Вместо това се разделиха.

