Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Автор: Екип Ruse24.bg 17:10Коментари (0)51
©
В обществото тече дискусия по предложение, с което родителите с деца между 8 и 12 години да имат право на гъвкаво работно време. Аз вярвам, че перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време, защото ние сме по-емоционални, влагаме много енергия в работата и в семейството. Това ни изтощава повече и ни прави по-емоционално нестабилни. Това каза пред телевизия Blomberg Силвия Павлова, съосновател и управляващ директор в Wooden Spoon.

Според нея шестчасовия работен ден позволява на жените да избегнат трафика, да свършат професионалните си задачи и да им остане време за личен живот. Освен това в Wooden Spoon през август експериментират и с четиридневна работна седмица. Павлова смята, че този тип заетост може да се превърне в стандарт и да подобри психичното здраве на служителите, особено с възхода на технологиите и изкуствения интелект, които една задача, която преди е отнемала пет дни, да се свърши за четири.

Но има и риск – индустрията може да поиска повече продуктивност и да доведе до допълнително прегаряне.

"Хората не са машини. Важното е специалистът да остане дългосрочно, да споделя ценностите на компанията, да знае през какво е минал екипът.“

Събеседничката заяви, че стереотипите на пазара на постепенно се разчупват и жените вече имат самочувствие, и знаят стойността си. Добави, че в условията на трудовия пазар, в който има огромен глад за специалисти, никой вече не може да си позволи да подценява жените. Освен това все повече поемат и отговорност за семейството.

"Толкова вече е споделена отговорността за семейството и децата, че тези стереотипи стават по-нерелевантни.“

Въпреки това балансът между семейството и бизнеса остава ключов и всичко зависи от приоритетите, коментира Силвия Павлова. Семейството и децата са огромна част от живота на една жена, но те не са и не бива да бъдат лимит за нейните амбиции, както и работата не бива да бъде въпрос на живот и смърт.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
Днес е голям празник! Забранено е да се оплаквате от живота, обстоятелствата и близките
08:35 / 23.08.2025
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
13:57 / 23.08.2025
Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
17:40 / 23.08.2025
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
След въвеждане на еврото: Ще се промени ли формулата по швейцарското правило?
20:09 / 23.08.2025
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
Драганов: Отгледаните ябълки тук радват всяко семейство и прославят България далеч зад граница
13:18 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Зима 2024/2025 г.
България в еврозоната
Туризъм
15-годишно момче загина, пометено от автомобил в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: