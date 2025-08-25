ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бизнесдама: Перфектният работен ден за жената е шест часа с по-дълги почивки и гъвкаво работно време
Според нея шестчасовия работен ден позволява на жените да избегнат трафика, да свършат професионалните си задачи и да им остане време за личен живот. Освен това в Wooden Spoon през август експериментират и с четиридневна работна седмица. Павлова смята, че този тип заетост може да се превърне в стандарт и да подобри психичното здраве на служителите, особено с възхода на технологиите и изкуствения интелект, които една задача, която преди е отнемала пет дни, да се свърши за четири.
Но има и риск – индустрията може да поиска повече продуктивност и да доведе до допълнително прегаряне.
"Хората не са машини. Важното е специалистът да остане дългосрочно, да споделя ценностите на компанията, да знае през какво е минал екипът.“
Събеседничката заяви, че стереотипите на пазара на постепенно се разчупват и жените вече имат самочувствие, и знаят стойността си. Добави, че в условията на трудовия пазар, в който има огромен глад за специалисти, никой вече не може да си позволи да подценява жените. Освен това все повече поемат и отговорност за семейството.
"Толкова вече е споделена отговорността за семейството и децата, че тези стереотипи стават по-нерелевантни.“
Въпреки това балансът между семейството и бизнеса остава ключов и всичко зависи от приоритетите, коментира Силвия Павлова. Семейството и децата са огромна част от живота на една жена, но те не са и не бива да бъдат лимит за нейните амбиции, както и работата не бива да бъде въпрос на живот и смърт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лили Иванова на драстична диета, хапвала само тиквени семки
17:40 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:49 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
21:06 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: