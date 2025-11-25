Black Friday до -50% стартира на максимална скорост в SPORT DEPOT Русе
Любителите на спорта и активния начин на живот в Русе могат да се подготвят за грандиозен шопинг! Веригата магазини SPORT DEPOT и District обяви старта на своята BLACK FRIDAY кампания, която ще се проведе от 14.11 до 30.11.2025 г., включително.
Всичко до -50% - това е обещанието!
Тази година мотото е "ПОВЕЧЕ НАМАЛЕНИЯ ОТ ВСЯКОГА“, а офертата предоставя уникалната възможност да обновите своя гардероб и спортна екипировка с големи отстъпки.
SPORT DEPOT и District са подготвили огромен брой артикули и марки, попадащи в промоцията, надминавайки предложенията от предходни години, което го прави идеалният момент пазаруване на продукти от любими брандове като Nike, Adidas, Puma и много други.
За да сте напълно подготвени за зимните тренировки, възползвайте се от намаленията във Fitness Black Friday.
Кампанията е създадена така, че да осигури максимално удобство за пазаруване – намаленията са валидни във всички физически магазини SPORT DEPOT и District, както и онлайн на sportdepot.bg и през мобилното приложение на SPORT DEPOT.
Всички стоки участват в кампанията с намаление до -50%, което се начислява върху редовната, ненамалена цена на продукта. Важно е да се отбележи, че отстъпките по време на BLACK FRIDAY не могат да се комбинират с други текущи промоции или отстъпки.
Не пропускайте възможността да се възползвате от повече намаления от всякога. За повече информация, всеки може да провери детайлите в сайта и мобилното приложение на SPORT DEPOT или да се обърне към консултантите в магазините и на касата.
Нашите съвети - как да се възползвате на максимум от промоциите?
1. Направете си списък
Намислете си предварително какво искате: обувки, екипировка, дрехи или аксесоари. Това спестява време.
2. Действайте бързо
Най-търсените артикули се изчерпват още в първите часове. Ако харесвате нещо - действай.
3. Сравнявате
Понякога различните категории имат различни намаления. Добре е да проверявате кое е най-изгодно точно за вас.
И не забравяйте тази година Black Friday в SPORT DEPOT обещава да бъде по-мащабен от всякога. Възползвайте се.
