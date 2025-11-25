Сподели close
Black Friday се превърна в символ на големите сделки, смелите намаления и тръпката от откриването на продукт, който отдавна искате на цена, която не можете да подминете. Това е моментът, който милиони потребители чакат, а мечтаните продукти стават много по-достъпни.

Любителите на спорта и активния начин на живот в Русе могат да се подготвят за грандиозен шопинг! Веригата магазини SPORT DEPOT и District обяви старта на своята BLACK FRIDAY кампания, която ще се проведе от 14.11 до 30.11.2025 г., включително.

Всичко до -50% - това е обещанието!

Тази година мотото е "ПОВЕЧЕ НАМАЛЕНИЯ ОТ ВСЯКОГА“, а офертата предоставя уникалната възможност да обновите своя гардероб и спортна екипировка с големи отстъпки.

SPORT DEPOT и District са подготвили огромен брой артикули и марки, попадащи в промоцията, надминавайки предложенията от предходни години, което го прави идеалният момент пазаруване на продукти от любими брандове като Nike, Adidas, Puma и много други. 

За да сте напълно подготвени за зимните тренировки, възползвайте се от намаленията във Fitness Black Friday.

Кампанията е създадена така, че да осигури максимално удобство за пазаруване – намаленията са валидни във всички физически магазини SPORT DEPOT и District, както и онлайн на sportdepot.bg и през мобилното приложение на SPORT DEPOT.

Всички стоки участват в кампанията с намаление до -50%, което се начислява върху редовната, ненамалена цена на продукта. Важно е да се отбележи, че отстъпките по време на BLACK FRIDAY не могат да се комбинират с други текущи промоции или отстъпки.

Не пропускайте възможността да се възползвате от повече намаления от всякога. За повече информация, всеки може да провери детайлите в сайта и мобилното приложение на SPORT DEPOT или да се обърне към консултантите в магазините и на касата.

Нашите съвети - как да се възползвате на максимум от промоциите?

1. Направете си списък

Намислете си предварително какво искате: обувки, екипировка, дрехи или аксесоари. Това спестява време.

2. Действайте бързо

Най-търсените артикули се изчерпват още в първите часове. Ако харесвате нещо - действай.

3. Сравнявате

Понякога различните категории имат различни намаления. Добре е да проверявате кое е най-изгодно точно за вас.

И не забравяйте тази година Black Friday в SPORT DEPOT обещава да бъде по-мащабен от всякога. Възползвайте се.