Благотворителният концерт Live Aid става мюзикъл

© Правят мюзикъл за историята на благотворителната инициатива Live Aid. Представлението ще се играе в Лондон догодина, съобщава BBC.



Един от най-известните концерти за всички времена, оригиналният Live Aid събира музикални титани като Queen, U2 и Дейвид Боуи на стадиона Уембли в Лондон на 13 юли 1985. Сред гостите са принцеса Даяна и принц Чарлз.



Паралелно с британското шоу вървят концерти в няколко различни точки на земното кълбо: Филаделфия, СССР, Канада, Югославия, Япония и др. Инициативата е излъчвана по телевизията, гледана от около 1,9 млрд. души от 150 нации по целия свят.



Събитието е организирано от ирландския музикант и политически активист Боб Гелдоф с цел набиране на средства за борба с глада в Етиопия. Гелдоф е познат като фронтмена на групата The Boomtown Rats, както и от ролята си на Пинк във филма на Pink Floyd "Стената".



Мюзикълът Just For One Day е кръстен на стих от песента на Боуи - Heroes ("Герои"), където се пее: "Можем да бъдем герои, само за ден". Just For One Day ще включва песни, изпълнявани на Live Aid от гореспоменатите артисти, както и от сър Елтън Джон, сър Пол Маккартни и Стинг. Ще се играе в лондонския театър Old Vic в началото на 2024.



В интервю за BBC, Гелдоф изтъква, че няма да има опити за имитация на изпълнителите. "Това не е трибют, не бих искал да имам нещо общо с подобно нещо. Така че няма да има човек, преоблечен като Фреди с лепнат евтин мустак. Песните придвижват драмата напред", споделя той.



Мюзикълът е създаден с пълното разрешение на благотворителния тръст Live Aid, към който се прибавят 10 процента от цената на всеки билет.



Сюжетът на Just for One Day ще балансира задкулисната история на създаването на Live Aid с романтична сюжетна линия, вдъхновена от реални събития. "Историята се уповава на действителни разкази от деня", обяснява Гелдоф. "Това са истински хора, разказващи историята си, така че може да се нарече комплексен театър".



Ирландският изпълнител смята, че сценичният му образ пее по-добре от него. "Нека бъда напълно откровен: достатъчно е лошо да си Боб Гелдоф. Още по-зле е да гледаш някой, който се прави на теб. Хубавото е, че "сценичният Боб" има страхотен глас, така че хората ще си помислят, че и аз пея толкова добре."