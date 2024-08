© виж галерията Близнаците на Брук Мюлер и Чарли Шийн вече са големи и симпатични млади мъже.



Преди няколко дни 15-годишните Боб и Макс позираха заедно с майка си по време на парти в чест на 47-ия ѝ рожден ден. От снимката става ясно, че момчетата са наследили високия ген на родителите си и вече дори достигат по височина Мюлер. Рожденичката, която беше омъжена за Шийн от 2008 до 2011 година, носеше бяла рокля с ресни в долната част, прегръщайки синовете си. Тя стои между момчетата, които са облечени в еднакви сиви тениски.



По-рано през седмицата Мюлер беше разпитвана от властите за връзката си с бившия си приятел Матю Пери, припомня Dnes.bg. Разпитът бе част от разследването за смъртта на актьора. Все пак актрисата не е сред петимата обвиняеми за фаталния случай със звездата от "Приятели“. Двама лекари, както и асистентът на Пери са обвинени за причиняване на смъртта му чрез доставяне и инжектиране на смъртоносна доза кетамин.



Според източник, Мюлер се запознала с Пери 20 години преди да се омъжи за Чарли Шийн. Двамата подновили приятелските си отношения преди няколко години, когато били заедно в рехабилитационна клиника.



"Брук Мюлер беше разпитвана по случая, защото е била приятелка с Матю Пери, но никога не е използвала кетамин“, казва източник, близък до разследването.



Говорейки пред списание People миналия декември, 58-годишният Чарли Шийн разказа малко повече за връзката си с Боб и Макс. Той също така е баща на 20-годишната Сами и 19-годишната Лола, които споделя с бившата си съпруга Денис Ричардс, както и 39-годишната Касандра Естевез, която е от провалената му връзка с Паула Спиърт. Актьорът заяви по това време, че най-малките му деца оценяват високо както неговата трезвеност, така и справянето с предполагаемото завръщане на Мюлер към наркотиците миналата година.



Шийн заяви, че бившата му съпруга се опитва да се справи с лични проблеми, за които не иска да говори. "Момчетата се гордеят с мен. Виждат през какво преминава майка им и факта, че я изоставям, защото знам за какво става въпрос“, каза още звездата.



Мюлер и Шийн споделят равно попечителство над близнаците си, което зависи от трезвеността на актрисата. Споразумението между двамата гласи, че те ще продължат да се радват на съвместно законно попечителство, освен ако Мюлер не даде положителен тест за наркотици и алкохол или по друг начин не наруши закона. В този момент Чарли ще получи еднолично попечителство до по-нататъшно съдебно разпореждане или писмено споразумение на страните. Това може да се случи само с 48 часа предизвестие.



Въпреки че Шийн и Мюлер споделят физическото попечителство над момчетата, в документацията се посочва, че основното местожителство на непълнолетните деца ще бъде при баща им. От своя страна, Брук ще има разумни и гъвкави периоди на посещения и време със синовете си, както е уговорено и договорено между страните, като се признава важността от продължителен контакт между непълнолетните и двамата родители.



В края на юли пък двете бивши съпруги на Шийн – Денис Ричардс и Брук Мюлер – бяха забелязани заедно на снимачната площадка на ново телевизионно предаване. Снимките ги показват в задълбочен разговор на четири очи, седнали на маса за пикник, докато операторите заснемат срещата. В други кадри се вижда как Ричардс и двете ѝ дъщери, както и Мюлер и синът ѝ Макс се поздравяват и се подготвят за общо хапване. Съпругът на Денис Ричардс, Арън Файпърс, също е бил на терен.



Най-вероятно снимките са част от новото предаване Denise Richards and the Wild Things. Актрисата подписа сделка с E!docuseries, а новината за поредицата беше обявена в началото на юни. В официално съобщение Ричардс заяви, че тя и семейството ѝ се вълнуват да се завърнат в света на риалити телевизията.



"Сами и Лола бяха само на 3 и 4 години, когато за първи път започнахме да споделяме нашата история и сега правим пълен кръг“, каза актрисата, имайки предвид предаването Denise Richards: It's Complicated, което документираше живота ѝ след развода с Чарли Шийн през 2006 година.