Дюлята, типично есенният плод със специфичен аромат, твърда консистенция и леко стипчив вкус. Макар да не се консумира сурова от много хора, тя е един от най-полезните плодове.Богата е на витамини и антиоксиданти, съдържа значителни количества витамин C, провитамин A и витамини от група B. Това я прави добър естествен антиоксидант, който подпомага имунната система в преходните сезони.Благодарение на високото съдържание на пектин и фибри, дюлята благоприятства храносмилането, подобрява перисталтиката и действа леко свързващо при стомашни неразположения.Традиционно се използва при кашлица, пресипналост и болки в гърлото – особено като компот или запечена дюля, защото омекналият плод успокоява лигавиците.Подпомага и сърдечно-съдовото здраве. Фибрите и антиоксидантите в плода съдействат за регулиране на холестерола и предпазване на кръвоносните съдове.Много е подходяща за диетично хранене. Комбинацията от ниско съдържание на мазнини и умерено количество захари прави дюлята подходяща и за хора, които следят калорийния си прием, стига да не се добавя много захар при обработка.ще ви предостави няколко рецепти с дюлиНеобходими продукти:2–3 дюли, 2–3 с.л. мед, орехи, канела.Приготвяне:Разрежи дюлите на половини и издълбай семките. Подреди ги в тава, сложи във всяка половина по малко мед, орехи и щипка канела. Печи около 30–40 минути на 180°C, докато омекнат.Необходими продукти:2 дюли, 3–4 с.л. захар, 1 л вода, ванилия.Приготвяне:Нарежи дюлите на резени. Сложи всичко в тенджера и вари 15–20 минути. Компотът става лек, ароматен и много подходящ при настинка.Необходими продукти:3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. кисело мляко, 1/2 ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 1 бакпулвер, 2 дюли на кубчета.Приготвяне:Разбий яйцата със захарта, добави млякото, олиото, брашното и бакпулвера. Накрая добави дюлите. Изсипи в тава и печи 35–40 минути на 180°C.Необходими продукти:1 кг нарязани дюли, 800 г захар, сок от 1 лимон, 400 мл вода.Приготвяне:Вари водата със захарта до сироп. Добави дюлите и вари на умерен огън около 40 минути, докато станат кехлибарени. Добави лимоновия сок последно. Съхранявай в буркани.Необходими ще ви бъдат:2 дюли, 2–3 с.л. захар, 1 бучка масло, малко вода.Приготвяне:Разтапяте захарта до карамел, добавяте маслото и дюлите на резени. Наливате малко вода, похлупвате и оставяте да омекнат за 10–15 минути. Получава се много ароматна гарнитура за сладкиши или дори за меса.