Бойко Кръстанов стана татко
На кадъра се виждат бебешки крачета с две различни чорапчета, на които на английски е изписано "I love mom" и "I love dad". А постът й предизвика истинска вълна от честитки, сърца и мили пожелания от фенове, колеги и приятели.
Засега родителите пазят в тайна пола и името на бебето, като предпочитат да се насладят на щастието далеч от светлините на прожекторите.
Бойко Кръстанов, познат с ролите си в театъра и киното, влиза в една съвсем нова и най-важна роля в живота си – тази на баща. А по реакциите в социалните мрежи личи, че радостта около семейството му е споделена от хиляди.
