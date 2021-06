Бони не успя да скрие сълзите си, разчуства и последователите си

© Инстаграм Гласовитата певица Бони, която преди седмици спретна невиждал бал на дъщеря си Михаела, сега има повод за нова радост. Нейната красива наследница я накара да се чувства горда майка, а Бони не успя да скрие сълзите си на радост.



В ръцете си Миа-Михаела вече държи своите дипломи. А успехът със сугурност би накарал всяка майка да заплаче от радост и да се почувства реализиран родител.



В музикалния бранш на майка й всикчи са наясно колко интелигентна и възпитана е Михаела, а сега това си личи по нейните оценки. Тя завърши Частна професионална гимназия "Банкер" с диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация със специалност "Икономическа информатика" и професия "Икономист-информатик".



На връчването на дипломите директорът на училището казал доста ласкави думи за младото момиче. Тя пък се представила пред съучениците си и учителите с музикално изпълнение. Показала какъв талант е и в музиката с песента "All of me".



"Повечето деца завършват само с диплома, а моята Михаела и със свидетелство за професионална квалификация…за нас е отличие !Е как да не съм горда майка", пише Бони в своя профил в Инстаграм.