Бойко Борисов, който от години не дава индивидуални интервюта и не гостува по ТВ студиа, съобщи във Facebook, че е говорил пред Явор Дачков.
Разговорът ще бъде публикуван в YouTube канала на Дачков. Борисов обяви, че в интервюто говори за предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мирът в Европа и още теми.
Очаква се видео записът заснет в централата на ГЕРБ да бъде публикуван тази вечер.
Борисов дава интервю за първи път от години
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
08:56 / 01.01.2026
Празник е! Имен ден имат българки с красиво име
08:40 / 31.12.2025
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:37 / 30.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:41 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:52 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
12:50 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.