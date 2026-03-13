Бойко Борисов направи рядко откровени признания за личния си живот, политическите си решения и срещите си със световни лидери в разговор с журналистката Кристина Патрашкова.
Борисов разкри подробности за раздялата си с дългогодишната си партньорка Цветелина Бориславова, като подчерта, че решението му да се отдаде на политиката е било решаващо за края на връзката им.
"С Цветелина Бориславова се разбирахме прекрасно. Тя ме е научила на много неща. Но когато реших да направя партията, седнахме една вечер и тя ми каза: "Аз искам да правя бизнес, това мога. Ти си политик, ще се дразниш, ще се сърдиш“,“ разказва Борисов.
По думите му разговорът е бил изключително емоционален.
"Разрева се тя, на мен ми стана криво. Дори избягвам да я чувам, защото, пази Боже, да ми подслушват телефона и да чуят, че й казвам здрасти“, споделя той.
Борисов признава, че политиката е изисквала сериозни лични жертви.
"Жертвите са големи. Може би щяхме да сме щастливи, да си имаме деца. Но заради това и до ден днешен съм си сам“, казва лидерът на ГЕРБ.
Борисов коментира и отношенията си с руския президент Владимир Путин, като признава, че между двамата не винаги е имало съгласие.
"Карали сме се дори“, разказва той и си спомня конкретен разговор:
"Казах му, че няма как да се разберем, защото той е кагебеец, а аз съм полицай. Той е джудист, аз съм каратист.“
По думите му по време на разговора се стигнало и до куриозен момент с преводачката, която превела буквално негово по-остро изказване. Путин обаче веднага разбрал смисъла и попитал защо думите му не са били предадени точно.
Аз съм единственият, бил в Иран на официално посещение от всички в ЕС. Но тогава отношенията и в Близкия Изток, и в Европа бяха много различни, а лидерите, с които се срещах в Техеран, вече не са сред живите. В същото време Меркел, Макрон и Путин пък пиеха бира заедно… Светът изглеждаше по друг начин.
Борисов за раздялата с Бориславова: Разрева се, когато реших да правя партия. Може би щяхме да имаме деца, сега избягвам да ѝ звъня
©
Още от категорията
/
Яна Маринова: Разделих се с близък приятел, защото отказах екскурзия в Москва по време на войната
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към умения...
15:58 / 12.03.2026
Яна Маринова: Разделих се с близък приятел, защото отказах екскур...
11:36 / 12.03.2026
Всяка една покупка с карта neon може да бъде разделена на вноски ...
13:09 / 09.03.2026
Осем имена празнуват днес
09:54 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.