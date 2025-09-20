Брад Пит рухна на снимачната площадка

© Брад Пит отдавна е известен със своята сдържаност – актьор, чийто професионализъм е изградил както екшън, така и драми, носители на "Оскар“. Но на снимачната площадка на най-новия му проект този хладен външен вид се пропука като крехък тънък лед.



По данни на няколко свидетели, нощна сцена, изобразяваща любовна кавга, се оказала твърде близка до личния живот на 60-годишната звезда. Камерите вече работели, когато Брад Пит навел глава и тялото му започнало да се тресе. Отначало екипът помислил, че актьорът просто е дълбоко в образа си. Но после дошла шепотната изповед – лична, сурова и достатъчно чута, за да спре снимките на цялата сцена, пишат от "Уикенд".



Смята се, че емоционалният момент води началото си от 2004 г., когато Брад Пит и Анджелина Джоли се срещат на снимачната площадка на "Мистър и Мисис Смит“. Тяхната връзка впоследствие се превръща в цяла медийна сага.



Самите думи от съкровената сцена остават неразкрити, но свидетелите ги описват като "извинение, спомен и съжаление, преплетени в едно“. А кой образ стои зад тях, досещате се – това е призрачната Анджи, която буди дълбоко скрита носталгия у Брад.



И докато до този срив актьорът изглеждаше психически недосегаем, сега феновете го виждат в съвсем друга, но в никакъв случай по-лоша светлина – неговата същност е реална, незащитена и дълбоко човешка – анализира в. "Ню Йорк Поуст“.