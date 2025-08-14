ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Бременна, но все така шик
Певицата се появи в Лос Анджелис, облечена в къс суичър в розов цвят. Тя остави растящото си коремче голо, като съчета суичъра с прави сини дънки, които стояха ниско на ханша ѝ. Звездата избра да обуе кафяви велурени ботуши на Timberland, предаде Harper's BAZAAR.
Но магията беше в аксесоарите ѝ. Риана предпазваше очите си с масивни черни слънчеви очила със зелени отразяващи лещи. А що се отнася до бижутата - тя се развихри докрай. Около врата си певицата носеше колие от бели перли (като тези, предпочитани от покойната кралица Елизабет II, принцеса Кейт и останалата част от кралското семейство по света).
Риана комбинира перлите си с масивно диамантено и златно колие, включително любимата си верижка "Мари Лихтенберг“ с висящ медальон, осеян с диаманти и рубини.
Още допълнителни златни верижки и гривни красяха китките на Риана, а на левия ѝ безименен пръст висеше голям златен пръстен с голям син камък. Почти иронично, на ушите си тя носеше малки златни обеци.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 449
|предишна страница [ 1/75 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: