Бременна, но все така шик

© На 13 август суперзвездата Риана за пореден път доказа, че нейният трик за стилизиране на бижута може да накара всеки тоалет да бъде успешен - дори и толкова семпъл като този на снимката.



Певицата се появи в Лос Анджелис, облечена в къс суичър в розов цвят. Тя остави растящото си коремче голо, като съчета суичъра с прави сини дънки, които стояха ниско на ханша ѝ. Звездата избра да обуе кафяви велурени ботуши на Timberland, предаде Harper's BAZAAR.



Но магията беше в аксесоарите ѝ. Риана предпазваше очите си с масивни черни слънчеви очила със зелени отразяващи лещи. А що се отнася до бижутата - тя се развихри докрай. Около врата си певицата носеше колие от бели перли (като тези, предпочитани от покойната кралица Елизабет II, принцеса Кейт и останалата част от кралското семейство по света).



Риана комбинира перлите си с масивно диамантено и златно колие, включително любимата си верижка "Мари Лихтенберг“ с висящ медальон, осеян с диаманти и рубини.



Още допълнителни златни верижки и гривни красяха китките на Риана, а на левия ѝ безименен пръст висеше голям златен пръстен с голям син камък. Почти иронично, на ушите си тя носеше малки златни обеци.