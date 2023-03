Бременната Риана направи сензация на "Оскарите"

© Артуро Холмс/Гети изображения Риана пристигна на килима на "Оскарите", показвайки гордо бременното си коремче. Това бе първата публична поява на звездата на високо ниво след Супербол миналия месец. В рамките на церемониалната вечер суперзвездата се премени в три различни тоалета.



Риана помогна за предефинирането на модата за бременни, обличайки се смело през първата си бременност в изрязани топове и дантелени прозрачни комплекти, предава CNN.



"Когато разбрах, че съм бременна, си помислих: "Няма начин да отида да пазарувам в секцията за бременни“. Съжалявам – прекалено е забавно да се обличам“, каза тя пред Vogue за корицата на списанието през май 2022 г.



Припомняме, че певицата беше номинирана в категорията за най-добра оригинална песен на 95-ите награди "Оскар“ с песента си "Lift Me Up" от "Black Panther: Wakanda Forever".



За появата си в "Долби Тиътър“ в Лос Анджелис, изпълнителката заложи на черно и кожа, като коремът й се виждаше нежно обвит в прозрачно боди.



По-късно след изпълнението на песента, с която е номинирана, Риана се премени в друг тоалет украсен с кристали, черен сутиен и комплект панталони на цветя със златни акценти. Облеклото й беше специално изработено за нея от известен дизайнер и беше допълнен с черни кожени ръкавици, стигащи до лактите.







За третия си външен вид за вечерта Риана облече персонализирано ментово зелено бюстие и подходяща пола от друг световен дизайнер.



Номинираната й песен, нейният първи сингъл от шест години насам, също спечели одобрение на наградите Златен глобус през януари. И в двете награди тя се изправи срещу Лейди Гага, чиято песен "Hold My Hand“ беше включена в "Top Gun: Maverick“. В крайна сметка наградите "Оскар" и "Златен глобус" отидоха при песента "Naatu Naatu“ от индийския филм "RRR“.