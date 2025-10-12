Британски учени: Използването на социални мрежи вечер може да доведе до депресия и тревожност

© Ново проучване показва, че хората, които публикуват в социалните мрежи през нощта, са по-склонни към развитие на психически проблеми. Според изследването потребителите, прекарващи време онлайн в малките часове на денонощието, съобщават за симптоми на депресия и тревожност.



Експертите са на мнение, че повечето проучвания върху психичното състояние и социалните мрежи са се концентрирали върху честотата на използване, съобщи The Independent.



За да преценят дали времето играе роля, те използват платформата X, за да оценят използването през нощта, измерено по времето, през което хората са публикували.



Около 310 души са избрани да участват в проучването въз основа на времето на техните постове. Както и върху това кога са отговорили на въпросници за тяхното психическо състояние.







Учените са изследвали 18 288 поста, включително и препубликувани, в периода между януари 2008 г. и февруари 2023 г., когато X е още Twitter.



Проучването установи, че хората, които средно са публикували в социалните мрежи през нощта от 23:00 до 5:00 часа сутринта, изглежда имат "значително по-нестабилно психическо състояне от тези, които са използвали социалната мрежа през деня“.



Авторите на изследването, водени от академици от Университета в Бристол, заявиха, че туитването през нощта обяснява почти 2% от вариациите в психиката на човека. Освен това откриват връзка между публикуването през нощта с депресията и тревожността.



Изследователите подчертават как нощното използване на социални мрежи "може да измести съня“, тъй като хората остават будни, за да ги използват. Те добавят, че публикуването и изпращането на съобщения през нощта може да доведе до "когнитивно възбуждане“ и заявиха, че синята светлина от смартфоните може да "потисне производството на хормона мелатонин“.



"Всички тези фактори могат да се комбинират и да доведат до влошаване на качеството и количеството на съня“, пишат те в списанието Scientific Reports.



"Подобрените резултати, свързани със съня, от своя страна са свързани с по-добро психично здраве“, казват експертите.



"Въпреки че социалните медии често се третират като монолит, тяхното въздействие върху психичното здраве ще зависи от точното поведение, което потребителят извършва, и от преживяванията, които има на тези платформи", Даниел Джойнсън, докторант в Университета в Бристъл и водещ автор на изследването.



