© виж галерията С продължителност от почти три часа, шоутата на Брус Спрингстийн могат да продължат до късно през нощта. Това може да създаде проблем за някои фенове, особено за тези, които трябва да стават рано за училище на следващия ден. За щастие, един млад фен имаше доста добро извинение за липсата на час в понеделник: подписано неприсъствено писмо от самия Спрингстийн.



"Шефът" за първи път научи за странната молба по време на неделното шоу в Сан Франциско. Ръчно изработена табела в публиката гласеше "Бягам от училище, ще ми подпишеш ли бележката?“ Спрингстийн с радост се подчини, като лично подписа извинителната бележка и я върна на фена, писа Consequence Sound.



Публиката бе почерпена с епичен сетлист от 29 песни, включващ "Darkness on the Edge of Town“, "Darlington County“, "Spirit in the Night“, "Because the Night“ и "Badlands“.



Това лято феновете ще имат много шансове да хванат Спрингстийн и E Street Band в действие, тъй като те ще бъдат на турне в САЩ, Обединеното кралство и Европа през по-голямата част от 2024 г.