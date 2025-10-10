ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българин грабна наградата в белгийския "Трейтърс"
"Българските волейболисти са поредното доказателство за силата на спорта като обединител. Сигурен съм, че те ще ни радват още дълги години. Надявам се момчетата да побеждават отново и отново, но за жалост, често се случва да се разочароваме от спортистите, когато загубят. Хубаво е да бъдем заедно в победите и лоялни в пораженията, надеждата не бива да пада с първия загубен мач", искрено споделя джудистът пред "България Днес".
Снощи българската гордост Карлос Насар излезе на подиума на световното първенство по вдигане на тежести, а Тома Никифоров признава, че следи всяко състезание на щангиста с вълнение: "Естествено, че го гледах. С Насар се познаваме бегло - виждали сме се на едно състезание, поздравихме се. Следя го в социалните мрежи и му желая само най-доброто - най-вече да е здрав и да докаже, че е най-силният в света".
Майката и бащата на Тома емигрират преди години в Белгия. Той се ражда там и получава местно гражданство, но е категоричен, че е българин. Такава е и съпругата му, с която се запознават в София.
Тома споделя с треперещ от емоция глас: "След мои победи слушах белгийския химн, а сърцето ми пееше българския. Винаги настръхвам и очите ми се насълзяват, щом се сетя за България". Никифоров неведнъж е казвал, че душата и кръвта му са български, а вярата и несломимият му дух са го водили през всички премеждия, пред които спортът го е изправял.
"Дисциплината и това никога да не се отказвам - това са нещата, които ме изградиха. Претърпял съм десет операции. Най-добрите специалисти в Белгия са ми казвали:
"Може би това ще ти е последната. Едва ли ще успееш да се върнеш на нивото, на което си бил". Но аз винаги се връщах - и всеки път по-силен. Никога не се отказах. Хората не трябва да критикуват спортистите, когато паднат - те падат, за да се изправят отново. Всичко е в главата. Не е в ръцете на докторите, не е в техниката или само в силата. Всичко започва от начина, по който мислиш. Това се опитвам да науча и децата си - да мислят позитивно, да вършат добрини и да се забавляват в това, което правят. Ако не влагаш със сърце и удоволствие, няма как да ти се получи. Това е най-ценната поука, която спортът ми даде", обяснява дългогодишният спортист.
Именно тази нагласа му е помогнала и в "Трейтърс" и го е завела до финала. Тома започва играта си като праведен, а завършва като предател. "В живота не съм предател, а истински приятел", заявява Тома с усмивка. В предаването българинът се сближава с друг мъж, с когото са приятели и до днес. Никифоров обясни, че е имал смесени чувства, когато разбира, че той е единственият победител: "Обикновено показвам емоциите си - викам, много се радвам, като губя - се тръшкам, но този път почувствах малко гузност заради приятелството ми с това момче, което предадох в играта, без да мога да му споделя предварително. След края се прегърнахме, насълзихме се и си обещахме, че ще останем приятели. Семейството и жена ми ми напомниха: "Спокойно, това е само една игра", тогава се успокоих и зарадвах", спомня си финалистът.
В българския сезон Тома е подкрепял Георги Янев, който бе предател и отпадна най-вече заради своите. Най-добрата стратегия според победителя е повече да мълчиш и да се правиш, че не разбираш играта. Той вярва, че Бачорски и Неве подхождат правилно, като все още не са предприели прелъстяване на нов предател, което отвлича подозренията към тях. Тома би участвал и в нашия "Трейтърс" след време, ако направят "Трейтърс: All stars", когато вече има и други победители, за да не бъде лесна мишена за изгонване.
Тома Никифоров е между две родини, две страни и една любов. Срещата с половинката му Кармен е като сцена от романтична история. "Бях поканен на рожден ден в София и тя беше сервитьорката, която ни обслужваше. Кармен е много красива, всички мъже на масата се опитваха да я впечатлят, но видях, че им се дърпа и харесва мен. В края на вечерта си разменихме номерата. Видяхме се на следващия ден, излизахме на кафе няколко дни подред, а четири месеца по-късно тя продаде всичко в София и се премести при мен в Белгия. Това е истинска любов от пръв поглед", разказва с обич Никифоров.
Като баща на две дъщери - голямата на име Азалия, а малката - Дея, Тома е отдаден на възпитанието им.
"Искам момичетата ми да са класни дами, с поведение, но със силен характер. В днешно време да си жена не е лесно - трябва да се налагаш и да се бориш за себе си. Надявам се, когато си намерят половинки, да бъдат уважавани. Болна ми е темата с домашното насилие, искам мъжете да подкрепят и обичат жените си, да живеят спокойно", разказва бившият състезател по джудо.
Той призна, че с Кармен са мечтаели да имат и момченце, но две деца са достатъчни.
"Искам да мога да осигуря на рожбите си образование, тренировки и безопасност. Не правиш деца просто защото искаш - трябва да можеш да подсигуриш бъдещето им." Като син на спортисти, Никифоров възпитава и в своите деца любовта към спорта. Голямата дъщеричка на Тома ходи на занимания по джудо, гимнастика и танци.
Животът в Белгия дава предимства, но също така носи своите тревоги. "Бяхме почти готови да се преместим в България, но несигурността около еврото и системата ме притесни. В Белгия училищата и здравеопазването са по-добри, но по улиците не е толкова сигурно. В България безопасността е по-голяма, а освен това ми липсват свободата, приятелите и семейството. Тук всичко е монотонно - хората мислят само за кариера", разказва Тома. И въпреки живота в чужбина вкусът на родината не е забравен.
"Любимото ни ястие вкъщи е мусака - жена ми готви изключително добре", казва той с усмивка, добавяйки щипка домашен уют към носталгията по България.
От татамито до телевизионния екран, от София до Брюксел - Тома Никифоров остава верен на себе си. За него спортът е обединител, семейството - сила, а България - завинаги дом.
