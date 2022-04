Българин, който работи в Лондон, печели "Оскари" за визуални ефекти

© Фейсбук Кирил Мирков работи в Лондон в областта на визуалните ефекти. За три години българинът печели шест номинации и две статуетки на "визуалните Оскари“. Така се наричат престижните награди за визуални изкуства на Световната асоциация за визуални ефекти (VES). От години те се провеждат на отделна церемония, предшестваща "Оскарите“, съобщават за БТА от BG VOICE.



Кирил Мирков е роден в София в семейство, свързано с модата и изкуството. От малък свири на пиано, а голямата му страст е да композира свои парчета на компютърна програма. Когато е на 11 години, майка му заминава в Дюселдорф. През 2001 година той също заминава за Германия заедно със сестра си Таня. Трудно преживява културния шок. Спомня си, че на моменти се разплаквал и искал да се върне в България.



На 12 години продължава да композира свои парчета на компютъра, докато един филм не отваря широко очите му за визуалните ефекти – "Матрицата“. Привлича го неудържимо любопитството да разбере как се правят.



Когато е в гимназията, във филмовата академия в Лудвигсбург е открита специалност "Визуални ефекти“. Иска се обаче кандидатите да имат поне година стаж. Кирил вече го е натрупал – като ученик работи една година във фирмата "Virtual Republic“ в Дюселдорф. В трети курс в академията се запознава със супервайзър от компанията MPC – Лондон, работи там една година за практиката си, харесва му и след завършването заминава за Острова.



Още като студент е номиниран за наградите VES – с дипломната си работа. Тогава издават календар с култови герои от холивудски анимации като Годзила, Елиън, Трансформърс, Кинг Конг, а Кирил и негови състуденти правят видео от минута и половина. Избират Гоблин Кинг от "Властелинът на пръстените“, от втория филм "Хобит: Неочаквано пътешествие“.



Две години след като започва работа в MPC, е номиниран за наградите VES. През 2020 получава статуетката в категорията "Най-добри визуални ефекти в рекламата“, еквивалент на "Най-добър филм“ при "Оскар“ за рекламния филм за световноизвестния ликьор "Hennessy: The seven worlds“ ("Хенеси: Седем свята“).



Филмът представя седем красиви свята, като този на Кирил – Flowing Flame е от изригващи вулкани в огнени краски. Екипът работи под режисурата на Ридли Скот (“Гладиатор“, "Пришълецът“, "Робин Худ“, "Ханибал“ и много други).



За наградите на VES тази година рекламите, създадени с участието на българина, също са с две номинации: за "Най-добри визуални ефекти в рекламата“ за филма "Lego; Rebuild the World" и за "Най-добър анимиран герой в рекламата“ за филма "ING; Do Your Thing; Roary the Lion".