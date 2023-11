Българин пребори конкуренцията на хиляди актьори от цял свят за знакова роля

© Instagram Юлиан Костов влезе в ролята на най-популярния злодей в гейминг индустрията, като част от любимата на няколко поколения игра Call of Duty. На кастинг с няколко хиляди актьора от цял свят, българинът бе избран за ролята на лидера на руските ултранационалисти Владимир Макаров, който след дълго отсъствие се завръща в най-новата част от поредицата – Call of Duty: Modern Warfare III, разказват от ПР екипа на актьора.



Един от емблематичните злодеи в гейминга – Макаров, е познат герой от първата трилогия, от периода 2007-2011 г. Поредицата екшън игри е в рекордите на "Гинес" за най-много продажби в жанра си и е един от най-успешните гейминг франчайзи.



Освен в предстоящата кампания, Костов е главно действащо лице в редица трейлъри, излезли в последните месеци преди премиерата на заглавието. Общият брой гледания с негово участие в Youtube надхвърлят 83 милиона. Трейлърът, който представя завръщането на Макаров, изигран от Костов, в дните след премиерата бе N1 trending в YouTube, в целият свят с над 16 милиона гледания – повече от трейлърите на някои Марвел сериали.



Юлиан Костов е главният антагонист в сингъл плеър кампанията на самата игра, а освен това в мултиплеърът, геймърите ще имат възможност да изберат неговия образ в ролята му на Макаров, и да се сражават. Кампанията представлява серия от мисии, след които следват фотореалистични филмови сцени с участието на актьорите. Общата им дължина е почти час.



Вкарването на образа на Юлиан Костов и другите актьори в играта е сложен технологичен процес, наречен Performance Capture, или улавяне на движението на тялото. Изиграването на лицето и записът на гласа е част от новото поколение гейминг изживяване, което представлява заснемане на хора, животни или предмети и интегрирането им в дигитален формат.



Тъй като завръщането на Макаров съвпада с 20-ата годишнината на играта, Юлиан Костов е поканен да участва и в юбилейния трейлър, където получи възможността да работи, заедно с едни от най-известните рапъри и спортисти в света – 21 Савидж, Сентър Си, NBA звездата Девин Букър, режисиран от Дейвид Лийч. Джейсън Стейтъм, Гари Олдман, Майкъл Кийтън, Рей Лиота, Айс Кюб, Кевин Спейси, Джон Малкович и други холивудски звезди са имали роли в едноименната игра.



Целият процес по заснемането на българския актьор за играта и трейлърите отнемат половин година и осем посещения в Лос Анджелис, където е основната локация, както и няколко пъти присъствие в Лондон и Будапеща.



По време на рекламната кампания на Call of Duty: Modern Warfare III, Юлиан Костов, в образа на персонажа си Владимир Макаров, се появи на някои от най-емблематичните локации в световните столици Лондон, Ню Йорк, Берлин, Амстердам, Лос Анджелис, Торонто. Най-известното място, на което ликът на българина изгря, бе Таймс Скуеър в Ню Йорк. Наскоро се появи и цяла аудио-визуална инсталация пред виенско колело в Лондон – London Eye, както и на технологичното чудо Сферата в Лас Вегас.



Интересен факт около сценичната подготовка на актьора е, че за изобразените върху тялото му специфични татуси дълго време е работил със експерт-татуист, специализиран в историята на руските затворнически татуси, пише БТА.