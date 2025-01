България e с номинация за "Оскар"

© ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НЕ МОЖЕШЕ ПОВЕЧЕ ДА МЪЛЧИ е с номинация за ОСКАР! Филмът на режисьора Небойша Слиепчиевич ще се бори в категорията Best Live Action Short Film. От общо 180 филма, квалифицирани в категорията, само 15 попаднаха в т.нар. кратък списък със заглавия, а с номинация са само 5 и от тях членовете на Американската филмова академия ще изберат най-добрия.



ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НЕ МОЖЕШЕ ПОВЕЧЕ ДА МЪЛЧИ е копродукция между Хърватия, Франция, България и Словения, реализирана с подкрепата на българския Национален филмов център. Продуцент от българска страна е Contrast Films – Катя Тричкова.



По-рано тази година заглавието спечели Златна палма в Кан, а след това и Европейската филмова академия го избра за Най-добър късометражен филм в Люцерн, Швейцария. Ако сега спечели и наградата Оскар, успехът ще е повече от исторически! За късометражните филми пътят към признанието често е твърде стръмен и подобен триумф е огромна рядкост. Изминаха над 30 години, откакто късометражен филм, спечелил в Кан, печели и Оскар, а нито един късометражен филм не е печелил и трите награди – Златна палма, наградата на Европейската филмова академия и Оскар.



"За нас ЧОВЕКЪТ, КОЙТО НЕ МОЖЕШЕ ПОВЕЧЕ ДА МЪЛЧИ вече е големият победител! Защото ни доказа, че важните истории, могат да бъдат разказани вълнуващо и в късото кино. Локалното може трогне целия свят. А силата на човешкия дух е велика и не може да бъде заглушена", съобщиха от Националния филмов център.



Сюжетът на 14-минутния филм:



27 февруари 1993 г., Стрипчи, Босна и Херцеговина. Пътническият влак от Белград за Бар е спрян от паравоенни сили в рамките на операция за етническо прочистване. Докато те извеждат от влака невинни цивилни, само един от 500-те пътници се осмелява да им се противопостави. Това е истинската история на един човек, който не можеше повече да мълчи.



Ето и останалите филми, с които нашият ще се състезава за Оскар (по азбучен ред):



“Anuja"



“I’m Not a Robot"



“The Last Ranger"



“A Lien"