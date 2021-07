Български павилион за късометражни филми на Кинофестивала в Кан

© На Кинофестивала в Кан има български павилион – в палето за късометражни филми.



В него презентират фестивала за късометражни филми "In the palace", както и портфолио на късометражни български филми. Не са за пръв път на фестивала, но е прецедент да има български павилион.



"Ние се познаваме с Short Film Corner и сме част от техните панели, образователна програма и срещи на индустрията", обясни директорът на фестивала на "In the palace" Цанко Василев.



Той заяви, че няколко късометражни филма се представят на щанда. Правят се срещи между продуценти и дистрибутори и се договаря дофинансиране. Имат филм в market с голям интерес към него.



А следващата стъпка е пазарът на късометражно кино в Клермон-Феран.



Тази вечер се очаква победителят в категорията за късометражни филми, 10 са селектирани, а общо над 700 са представени.