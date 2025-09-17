Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести пари от сметките за ток
Автор: Екип Ruse24.bg 12:34Коментари (0)35
© Фокус
Къде щяхме да сме без пералнята? Този незаменим уред прави живота ни много по-лесен – чисти дрехи само с натискането на един бутон. Но дали всички знаем как да използваме правилно всички функции на пералнята?

Ново проучване, цитирано от Express, показва, че четирима от десет души използват една и съща програма на пералнята всеки път, защото се объркват от многото опции. Междувременно един единствен бутон може да направи голяма разлика – дори да намали значително сметките за електричество, пише businessnovinite.

Според Райън Адамс, директор на Ati Harrogate, натискането на бутона за допълнително центрофугиране преди сушене значително намалява консумацията на енергия.

"Слагането на мокри дрехи директно в сушилнята кара уреда да работи по-тежко. Допълнителният цикъл на центрофуга отстранява излишната вода и разплита дрехите, което намалява натоварването на сушилнята“, обяснява Адамс. Това позволява на домакинствата да спестят между 29 и 72 паунда годишно.

Експертът посочва и други често срещани грешки:

– Смесване на хавлии и спално бельо в едно пране – тежките артикули увеличават натоварването на пералнята и могат да повредят барабана и лагерите

– Непроверени джобове – монети и ключове могат да причинят сериозни щети на пералнята и сушилнята

– Непочистен филтър на сушилнята – запушеният филтър намалява въздушния поток, кара сушилнята да работи по-усилено и увеличава риска от прегряване






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
19:08 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:31 / 15.09.2025
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
14:07 / 15.09.2025
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
Малко над 150 деца започнаха новата учебна година в ОУ "Алеко Константинов"
11:59 / 15.09.2025
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
12:08 / 15.09.2025
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
Психолог: Днешните родители са много по-тревожни, много по-силно нагнетяват напрежение у децата си
12:19 / 15.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Български тенис
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: