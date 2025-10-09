© The Independent виж галерията Крал Чарлз III ще бъде в центъра на нов документален филм, посветен на неговата дългогодишна кауза - постигането на хармонията между човечеството и природата, предава The Independent. Филмът ще бъде излъчена по Prime Video в началото на 2026 г. и ще бъде достъпен в над 240 страни и територии по света.



Филмът, със заглавие "Намирането на хармонията: Визията на един крал" (от английски: Finding Harmony: The King’s Vision), проследява животът и екологичната философия на краля, основана на идеята за устойчивото съжителство с природата - тема, която той активно защитава вече десетилетия.



"Природата е нашата опора - ние сме част от нея. Това, което причиняваме на природата, всъщност го причиняваме на самите себе си", казва Чарлз в кадри от филма.



В документалния филм ще бъдат показани редки архивни кадри, заснети през различните периоди от живота на краля, както и неговите лични коментари, в които той говори за мотивацията си да насърчава устойчивия начин на живот и да вдъхновява другите да се грижат за планетата.



"През по-голямата част от живота си се опитвам да насърчавам начини, по които да работим с природата, а не срещу нея. Трябва да възстановим баланса на планетата, която е подложена на огромен натиск", казва кралят.



Филмът ще проследи и развитието на философията "Хармония", изложена от Чарлз в книгата му от 2010 г. "Хармонията: Новият начин за гледане на нашия свят". Ще бъде показано как тази визия се реализира на практика чрез дейността на Фондация "Кралят" (The King’s Foundation), базирана в Дъмфрис Хаус, Шотландия.



Проектите включват инициативите за възраждането на общностите, развитието на устойчивия текстил, опазването на традиционните занаяти и изграждането на връзките между културата, образованието и околната среда.



Филмът е режисиран от е Никълъс Браун, който казва, че историята е "посланието за надеждата и устойчивостта": "Изненадващо малко хора знаят колко дълбока и последователна е борбата на краля за хармонията между човека и природата. Надяваме се този филм да вдъхнови хората по света да преосмислят своята връзка със заобикалящия ги свят".



Бриана О, ръководител на документалното звено в Amazon MGM Studios, добави, че филмът не само ще разкрие визията на краля, но и ще подтикне зрителите да се замислят за собствената си роля в опазването на природата.