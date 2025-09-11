Новини
Чарлз и Хари с тайни разговори по време на среща в Лондон
Автор: Екип Ruse24.bg 10:31Коментари (0)86
©
Принц Хари се срещна с баща си крал Чарлз Трети в Кларънс Хаус в Лондон - първата им среща лице в лице от февруари 2024 г. 

Бъкингамският дворец потвърди, че кралят е пил чай насаме със сина си, херцога на Съсекс, по време на посещение в кралската резиденция, което е продължило около 50 минути.

Допълнено беше обаче, че дворецът няма да прави допълнителни коментари за частната среща.

На срещата се гледа като на първа стъпка към подобряване на отношенията между баща и син и изграждане на доверие след предполагаемия дълбок семеен разрив.

Кралят пътува до Лондон от Шотландия в сряда следобед. Принц Хари беше във Великобритания тази седмица за благотворителни събития.

Принц Хари говори емоционално в интервю за Би Би Си през май за желанието си да възстанови отношенията си, казвайки: "Бих искал помирение със семейството си".

Последният път, когато Хари и Чарлз бяха заедно, беше скоро след като кралят беше диагностициран с рак миналата година. Тогава принцът долетя до Великобритания за кратка среща.

Хари пътува днес за САЩ, за да се присъедини към съпругата си Меган и децата им, които не бяха с него на посещението му във Великобритания, пише БНР.

