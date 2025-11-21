Чаровна водеща на NOVA стана майка за първи път
©
София проплака в столичната болница "Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщиха от NOVA.
Според слуховете бащата на бебето е икономистът Атанас Пеканов, който заемаше поста на служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
19.11
Актьорът Васил Драганов: Журналистка само и само да си вземе заплатата и да получи някакъв рейтинг създаде жестока сплетня
17.11
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
Грозна новина за смъртта на кака Лара: Умрях от смях, казах си "Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?"
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Greenpeace: Дрехите, продавани от Shein съдържат опасни химикали
22:30 / 20.11.2025
С 4 дни отпуск, може да почивате 14 по празниците
16:39 / 20.11.2025
Двойните надници през коледно-новогодишните празници – какво да о...
15:05 / 20.11.2025
Viber пуска нова функция, а всичко автоматично ще идва на българс...
12:16 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.