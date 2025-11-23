Часовникът на Исидор Щраус, потънал заедно със съпругата си на "Титаник", бе продаден на търг за 2,33 млн. долара
©
Златният джобен часовник на фирмата Jules Jurgensen е принадлежал на германско-американския предприемач Исидор Щраус, съсобственик на най-голямата американска верига универсални магазини Macy's. Той пътувал на лайнера със съпругата си Ида. След като "Титаник“ се сблъскал с айсберг и започнал да потъва, Щраус отказал да заеме място в спасителната лодка, решил да сподели съдбата на другите хора на кораба. Ида също отказала да се спаси, решила да загине заедно със съпруга си, за когото била омъжена 41 години. Мястото в спасителната лодка те отстъпили на камериерката си.
Историята на последните минути от живота на Исидор и Ида Щраус е включена във филма "Титаник“ на Джеймс Камерън от 1997 г. Те са изобразени седнали заедно в каютата, която се пълни с вода.
Тялото на Исидор Щраус е намерено от спасителния екип заедно с вещите, които са при него, включително часовника му. В крайна сметка те са предадени на наследниците му. Тялото на Ида не е намерено.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.